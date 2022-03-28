港股收市｜港股彈280點 美團績後飆12%

港股回吐兩日後向上升，恒生指數早段曾挫202點，及後迅速倒升，高見21,790點，即曾漲386點，收市仍升280點或1.3%，報21,684點；國企股指數報7,396點，揚112點或1.5%；恒生科技指數報4,494點，走高114點或2.6%。主板成交額1,343億元。

美團(3690)放榜後雖然遭大行降目標價，但股價仍衝高11.6%或15.6元，至150.6元，為表現最好藍籌；緊隨其後有海底撈(6862)，大升5.5%或0.74元，至14.1元，而網易(9999)亦漲5.4%或7.6元，至148.6元。至於騰訊控股(700)則升2.8%或10元，報366.4元；阿里巴巴(9988)揚3.4%或3.7元，至111.1元。

工業及食品股則捱沽，申洲國際(2313)挫3.5%或3.9元，報106元，為表現最差藍籌；華潤啤酒(291)報45.8元，跌2%或0.95元；蒙牛乳業(2319)下滑0.85元或1.9%，報43.3%，百威亞太(1876)亦走低1.5%或0.3元，報20元。

內房股逆市走低 北水淨流出

多間內房股更換核數師或盈警，逆市成拋售對象，中國奧園(3883)大瀉14.8%，至1.09元；富力地產(2777)跌7.6%，至2.93元；寶龍地產(1238)及合景泰富(1813)等亦挫約半成。

北水則走資，滬深港股通合共流走8.87億元，當中上海流出15.94億元，深圳流入7.07億元。