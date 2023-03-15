港股收市｜港股彈291點 續受制牛熊線

美國矽谷銀行風波降溫，港股周二急跌後昨反彈，惟仍受制牛熊線。恒生指數今日最多升498點，高見19,745點，一度收復昨日跌幅，惟收市升幅收窄至291點或1.5%，報19,539點，惟走勢與周一一樣，全日均受制250天線移動平均線(19,867點)；國企股指數報6,559點，揚120點或1.9%；恒生科技指數報3,866點，漲75點或2%。主板成交額1,081億元。

A股個別發展，上證綜合指數報3,263點，升18點或0.6%；深圳成分指數報11,413點，微跌3點或0.03%；創業板指數報2,337點，失5點或0.2%。兩市合共成交額8,184億元人民幣。

滙控領升 44 點 阿里推高 38 點

滙豐控股(005)由昨日跌市推手，變今年升市火車頭，全日升1.55元或2.9%，報55.2元，貢獻大市44點；建設銀行(939)報5.05元，揚0.13元或2.6%，亦貢獻23點。另外，阿里巴巴(9988)報82.05元，大升2.05元或2.6%，推升大市38點。

表現最好藍籌則為東方海外(316)，全日升10.7元或8.8%，報132.9元；阿里健康(241)報5.67元，揚0.3元或5.6%；內房亦反彈，碧桂園(6098)報12.9元，升0.56元或4.5%，龍湖集團(960)報21元，走高0.9元或4.5%。科技股以網易(9999)及百度集團(9888)表現最佳，前者漲4.8元或3.7%，報134元，後者升4.6元或3.6%，報133.6元。

表現最差藍籌為中國聯通(762)，全日挫0.18元或3%，報5.8元，海底撈(6862)報21元，亦失0.5元或2.35%。

港股通連續6個交易日吸資，今日淨買額39.11億元，上海佔20.7億元，深圳佔18.41億元。