港股收市｜港股微彈65點 滙恒瀉逾4%

恒生指數今日一度反彈389點後，即無以為繼。(資料圖片)

內地下調外匯存款準備金率，令人民幣匯價回升，但亦難掩市場對北京封控的憂慮，A股再走低，恒生指數反彈389點後即無以為繼，尾市一度倒跌11點，收市升幅收窄至65點或0.3%，報19,934點，終止5連跌；國企股指數報6,747點，揚62點或0.9%；科技股反彈較明顯，恒生科技指數報3,915點，走高109點或2.9%。主板成交額約1,228億元。

A股方面，上證綜合指數報2,886點，挫42點或1.4%；深圳成分指數報10,206點，走低172點或1.7%；創業板指數報2,150點，跌18點或0.9%。兩市合共成交額8,388億元人民幣。

季績勝預期但今年擬不派季息的滙豐控股(005)大瀉4.2%或2.15元，至49.5元，拖低大市73點，為跌市推手；至於同系的恒生銀行(011)季息大減36%，全日瀉7.3元或4.8%，成表現最差藍籌。

ATMJ 全線升 網易飆 6.7%

科技股則普遍反彈，網易(9999)全日升8.9元或6.7%，至142.3元，表現最佳藍籌；ATMJ全線升，京東集團(9618)及美團(3690)大漲5.7%及4.8%，阿里巴巴(9988)升3.7%，騰訊控股(700)走高2.6%。

滬深港股通則吸資9,100萬元，當中上海淨沽出1.35億元，深圳則吸資2.26億元。