港股收市｜港股挫462點 新東方在線成交百億 9日飆近7倍

美國加息0.75厘，28年來最重手，港股先升後跌大波動。恒生指數早段曾升237點，惟及後時續向下並倒跌，最多瀉611點，收市報20,845點，仍挫462點或2.2%，再失守二萬一；國企股指數報7,259點，跌193點或2.6%；恒生科技指數報4,547點，下挫156點或3.3%。大市主板成交額近1,585億元。

A股未見方向，上證綜合指數報3,285點，跌20點或0.6%；深圳成分指數報12,150點，升13點或0.1%；創業板報2,585點，揚10點或0.4%。兩市合共成交額近1.1萬億元人民幣。

僅6藍籌報升 東方海外表現最曳

69隻藍籌僅6股報升，近九成或60隻下跌，藍籌新貴東方海外國際(316)全日挫16.8元或6.9%，報228元，為表現最差恒指成分股；ATM齊齊跌逾3%，美團(3690)瀉4%或7.8元，報189.2元；騰訊控股(700)報367.6元，失12.2元或3.2%；阿里巴巴(9988)挫3.2元或3%，報102.4元。

資金避風港包括中國生物製藥(1177)，全日升0.03元或0.7%，報4.18元；九龍倉置業(1997)報33.7元，漲0.2元或0.6%；中銀香港(2388)亦走高0.15元或0.5%，報30.15元；三股為今日三大升幅藍籌。

另外，新東方在線(1797)全日飆12.04元或72.7%，報28.6元，成交額更高達111.1億元，冠絕港股，相當於美團及阿里兩股合共全日成交額。新東方在線股價已連升9個交易日，累計飆6.8倍。

滬港通則吸資，合共淨買額19.36億元，當中上海佔9.78億元，深圳佔9.58億元。