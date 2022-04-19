港股收市｜港股曾失守二萬一 招行瀉11%

港股復活節長假後復市向下！負面因素未見降溫，內地新冠肺炎疫情持續、俄烏局勢惡化、環球通脹等持續夾擊，恒生指數今日低見20,896點，一度瀉622點，失守二萬一，收市報21,027點，失490點或2.3%，逾一個月低，險守二萬一；國企股指數報7,167點，挫217點或近3%；恒生科技指數報4,156點，向下163點或3.8%。主板成交額約1,156億元。

內地A股亦報跌，上證綜合指數報3,194點，失0.05%或1點；深圳成分指數報11,633點，跌58點或0.5%；創業板指數報2,453點，下滑34點或1.4%，兩市成交額紋7,794億元人民幣。

藍籌股以傳前行長受查的招商銀行(3968)表現最差，報52.9元，大跌6.85元或11.5%，拖低大市48點，至於A股昨瀉近8%後，今再跌近3%，至42.1元人民幣；其次李寧(2331)報59.3元，跌4.65元或7.3%，阿里健康(241)收報4.51元，失0.29元或6%。ATM又領跌大市，美團(3690)瀉9.2元或5.9%，報146元，拉低大市71點；阿里巴巴(9988)報91.5元，失4元或4.2%，拖累恒指63點；騰訊控股(700)報364元，瀉10.4元或2.8%，拉低大市44點，3股共拉低恒指178點或36%跌幅。

領展漲 2.3% 細價股有炒作

表現最好藍籌為領展(823)，收報69.15元，升1.55元或2.3%；緊接有港鐵(066)報42.2元，漲0.45元或1.1%；中國石油(857)亦升近1%或0.04元，報4.12元。

另外，部分細價股炒起，新銳醫藥(6108)飆1.5倍或0.55元，至0.91元；信銘生命科技(474)報0.093元，大升78.8%或0.041元；中基長壽科學(767)報0.091元，漲0.034元或59.6%，3股為今日升幅榜三甲。

港股通則吸資，滬深港股通合共淨買額29.95億元，當中上海佔16.92億元，深圳佔13.03億元。