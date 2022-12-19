港股收市｜港股波幅逾500點 成交1000億

港股輕微高開後走低，全日上下波幅531點，收市報15,352點，下滑97點或0.5%，國企股指數報6,604點，跌30點或0.45%；恒生科技指數收報4,125點，減24點或0.6%。主板成交額約1,000億元，北水淨流出4.17億元，至於沽空額涉約138億元，沽空率約13.7%。

藍籌方面，碧桂園(2007)升3.5%表現最佳，收報2.95元；其次為中升控股(881)及中電控股(002)分別揚3.3%及2.5%；東方海外(316)瀉9.5%，收報138元，表現最差；其次為阿里健康(241)重挫8.2%，報7.39元；新奧能源(2688)亦跌6.7%。

康希諾及三葉草齊瀉 15%

抗疫概念股續跌，君實生物(1877)報32.2元，跌14.6%；康希諾生物(6185)重挫15.6%，報71.45元；三葉草生物(2197)報2.68元，亦跌15.19%；科興股東中國生物製藥(1177)收報4.37元，下滑4.4%。

澳門政府上周五與六間博彩企業簽署10年期的經營批給合同，加上放寬入境要求，賭股走低，金沙中國(1928)跌3.9%，報24.9元；銀河娛樂(027)報50.15元，減4.5%；美高梅中國(2282)瀉13.4%，報7.64元；新濠國際(200)跌11.1%，報7.92元。