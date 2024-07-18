港股收市｜港股漲39點 農夫山泉飆6.5%冠藍籌

A股向上，上證綜合指數報2,977點，升14點或0.5%；深圳成分指數報8,879點，升44點或0.5%；創業板指數報1,717點，走高21點或1.3%。兩市合共成交額6,723億元人民幣。

三中全會閉幕，中港股齊走高。恒生指數早段曾挫116點，午後曾倒升86點，收市則漲39點或0.2%，報17,778點，續未見方面；國企股指數報6,306點，走高9點或0.2%；恒生科技股數報3,613點，失27點或0.8%。主板成交額只有875億元，按日減17%，並為4月9日後逾3個月最低。

消委會向農夫山泉(9633)道歉並將其產品評分提高至5星滿分，農夫山泉今日大漲6.5%或2.15元，報35.35元，為表現最好藍籌。中國宏橋(1378)及長江基建(1038)緊隨其後，前者報10.5元，升0.36元或3.6%，後者報51.05元，升1.45元及2.9%。表現最差為攜程集團(9961)，全日報359.2元，失11.6元或3.2%；李寧(2331)報15.4元，跌0.42元或2.7%；百度集團(9888)報89.45元，失2.2元或2.4%。