港股收市｜港股結算日倒升7點 滬深市成交再破萬億人幣

市場關注美國聯儲局本周議息，以及地緣政治局勢續緊張，港股在期指結算日反覆，恒生指數低開173點，報17,225點已見全日低位，上下波幅相差181點，午後隨內地A股高收，並以全日高位收市，報17,406點，但僅升7點。國企股指數收市報5,960點，下滑18點或0.3%，恒生科技指數跑贏大市，收市漲48點或1.3%，報3,854點。主板總成交額約924億元，北水淨流入約22.48億元。

舜宇光學(2382)收市升6.5%或4.2元，報69.3元，為升幅最大藍籌，翰森藥業(3692)及中芯國際(981)分別漲6.3%及6.2%緊隨，見1個月及半年高位。表現最差藍籌為新奧能源(2688)全日瀉5.2%或3.2元，收58.5元，其次為招商銀行(3968)，跌3.8%或1.2元，報30.3元，中海油(883)亦跌3.5%或0.46元，報12.86元。