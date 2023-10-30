港股收市｜港股結算日倒升7點 滬深市成交再破萬億人幣

市場關注美國聯儲局本周議息，以及地緣政治局勢續緊張，港股在期指結算日反覆，恒生指數低開173點，報17,225點已見全日低位，上下波幅相差181點，午後隨內地A股高收，並以全日高位收市，報17,406點，但僅升7點。國企股指數收市報5,960點，下滑18點或0.3%，恒生科技指數跑贏大市，收市漲48點或1.3%，報3,854點。主板總成交額約924億元，北水淨流入約22.48億元。
舜宇光學(2382)收市升6.5%或4.2元，報69.3元，為升幅最大藍籌，翰森藥業(3692)及中芯國際(981)分別漲6.3%及6.2%緊隨，見1個月及半年高位。表現最差藍籌為新奧能源(2688)全日瀉5.2%或3.2元，收58.5元，其次為招商銀行(3968)，跌3.8%或1.2元，報30.3元，中海油(883)亦跌3.5%或0.46元，報12.86元。
滙控績後走低 全日跌1.5%
滙豐控股(005)季績遜預期，即使續派季度股息及回購，最多跌2.2%，低見56.8元，收報57.2元，挫1.5%或0.85元，成交約16億元，拖低恒指21點。
滬指連升5日
內地三大股市造好，上證綜合指數收市微升3點或0.1%，報3,021點，連升5個交易日，深圳成分指數報9,927點，漲157點或1.6%，創業板指數報1,977點，揚47點或2.5%。兩市總成交額共10,381億元人民幣，時隔兩個月，成交再次突破萬億元人民幣。半導體股、創新藥及減肥藥股等大爆發，不過，內銀、內險及券商股走低。