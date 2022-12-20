港股收市｜港股萬九失而復得 ATM領跌 成交不足千億

港股跟隨外圍走低，早段一度失守萬九關，低見18,885點，挫467點，恒生指數收市跌幅收窄，萬九關失而復得，報19,094點，下滑258點或1.3%；國企股指數收報6,472點，挫132點或2%，恒生科技指數報3,996點，瀉128點或3.1%。主板成交進一步收縮至不足1,000億元，僅962.5億元，北水淨流出約20.7億元。

ATM領跌，騰訊控股(700)收報309.4元，阿里巴巴(9988)報84.05元，齊跌3.4%；美團(3690)報175.5元，下滑1.9%，三股拖低大市合共134點，佔跌幅逾51%。

內房股急跌 雅居樂旭輝跌逾 16%

內房股抽水持續，雅居樂(3383)及旭輝控股(884)齊折讓集資，雅居樂收市重挫17.4%，報2.32元，成交11億元；旭輝收報1.11元，瀉16.5%，火燒其他內房，碧桂園(2007)報2.69元，下滑8.8%，碧桂園服務(6098)跌7.8%，報18.48元，兩大跌幅藍籌。龍湖集團(960)緊隨其後，收跌6.6%，報23.9元。此外，華僑城(3366)重挫17.3%；港龍中國地產(6968)及龍光地產(3380)齊跌逾13%。

餐飲股逆市造好

另外，港府周四起取消餐飲處所容量限制及飲宴人數上限，餐飲相關股造好，稻香(573)收市升4.7%；叙福樓(1978)揚3%；翠華控股(1314)飆近19%，報0.295元，成交422萬元；大家樂(342)及大快活(052)亦多1.9%及1%。