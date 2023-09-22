港股收市｜港股高收402點主板成交逾千億　收復18000點關口

美債息續升，港股今早低開。恒指低開77點，報17,578點；國指低開35點，報6,064點；科指低開0.7%，報3,821點。

【16:25更新】

恒指升402點，收報18,057點，收復萬八關，成交重上千億，達1,018.5億元；科指升3.7%，報3,991點。

港股早段曾觸及年內低位17,573點，其後尾市反彈升幅擴大，最終重上萬八點關口，結束兩日跌勢；全日主板成交額亦逾1,018億元，較上日增32%。科指升穿3,900點水平，挑戰4,000點關口，創逾一周新高。總結全周恒指累跌125點，跌幅約0.7%；科指則累跌2.1%，均已連跌三周。

本周盈富基（2800）成交最高，其次為騰訊（700）；碧服（6098）為表現最好藍籌、國藥（1099）則為表現最佳藍籌。

此外，滬深股市初段微跌，其後迅即收復失地，以近全日高位收市。AI概念、傳媒及通信設備股都造好，醫藥、貴金屬、煤炭股均跌。