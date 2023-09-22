熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-09-22 16:25:00

港股收市｜港股高收402點主板成交逾千億　收復18000點關口

分享：

港股交易持續低迷，據報港交所與銀行商討振興股市措施。(資料圖片)

美債息續升，港股今早低開。恒指低開77點，報17,578點；國指低開35點，報6,064點；科指低開0.7%，報3,821點。

【16:25更新】

恒指升402點，收報18,057點，收復萬八關，成交重上千億，達1,018.5億元；科指升3.7%，報3,991點。

港股早段曾觸及年內低位17,573點，其後尾市反彈升幅擴大，最終重上萬八點關口，結束兩日跌勢；全日主板成交額亦逾1,018億元，較上日增32%。科指升穿3,900點水平，挑戰4,000點關口，創逾一周新高。總結全周恒指累跌125點，跌幅約0.7%；科指則累跌2.1%，均已連跌三周。

本周盈富基（2800）成交最高，其次為騰訊（700）；碧服（6098）為表現最好藍籌、國藥（1099）則為表現最佳藍籌。

此外，滬深股市初段微跌，其後迅即收復失地，以近全日高位收市。AI概念、傳媒及通信設備股都造好，醫藥、貴金屬、煤炭股均跌。

【13:15更新】

恒指現升190點，報17,846點；科指升2.14%，報3,931點。馬可數字科技（1942）午後續瀉8成。

【12:05更新】

恒指半日升213點，大市半日成交471.94億元。

ATM分別升逾2%，快手（1024）升逾5%；網易（9999）升逾4%；美圖（1357）升逾10%。

馬可數字科技（1942）復牌瀉8成。該企公布，終止根據一般授權認購可換股債券，曾觸發市調機制。馬可數字科技指，由於認購協議先決條件因不符合上市規則未能獲悉數達成或豁免，經進一步磋商及討論，公司及認購人決定不進行認購協議項下擬進行的交易，且認購協議將告終止及失效。

【10:15更新】

恒指現升115點，報17,7701點；科指跌1.72%，報3,915點。

ATM個別發展，美團（3690）、阿里巴巴（9988）升約1%；騰訊（700）升0.5%；京東（9618）轉升0.5%；小米（1810）逆市偏軟跌0.2%。

滙豐（005）升0.3%；友邦（1299）跌0.2%。

HKTVmall母企香港科技探索（1137）曾抽升16%，高見3.45元，現升5.8%。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受