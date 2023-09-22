港股收市｜港股高收402點主板成交逾千億　收復18000點關口

美債息續升，港股今早低開。恒指低開77點，報17,578點；國指低開35點，報6,064點；科指低開0.7%，報3,821點。
【16:25更新】
恒指升402點，收報18,057點，收復萬八關，成交重上千億，達1,018.5億元；科指升3.7%，報3,991點。
港股早段曾觸及年內低位17,573點，其後尾市反彈升幅擴大，最終重上萬八點關口，結束兩日跌勢；全日主板成交額亦逾1,018億元，較上日增32%。科指升穿3,900點水平，挑戰4,000點關口，創逾一周新高。總結全周恒指累跌125點，跌幅約0.7%；科指則累跌2.1%，均已連跌三周。
本周盈富基（2800）成交最高，其次為騰訊（700）；碧服（6098）為表現最好藍籌、國藥（1099）則為表現最佳藍籌。
此外，滬深股市初段微跌，其後迅即收復失地，以近全日高位收市。AI概念、傳媒及通信設備股都造好，醫藥、貴金屬、煤炭股均跌。
【13:15更新】
恒指現升190點，報17,846點；科指升2.14%，報3,931點。馬可數字科技（1942）午後續瀉8成。
【12:05更新】
恒指半日升213點，大市半日成交471.94億元。
ATM分別升逾2%，快手（1024）升逾5%；網易（9999）升逾4%；美圖（1357）升逾10%。
馬可數字科技（1942）復牌瀉8成。該企公布，終止根據一般授權認購可換股債券，曾觸發市調機制。馬可數字科技指，由於認購協議先決條件因不符合上市規則未能獲悉數達成或豁免，經進一步磋商及討論，公司及認購人決定不進行認購協議項下擬進行的交易，且認購協議將告終止及失效。
【10:15更新】
恒指現升115點，報17,7701點；科指跌1.72%，報3,915點。
ATM個別發展，美團（3690）、阿里巴巴（9988）升約1%；騰訊（700）升0.5%；京東（9618）轉升0.5%；小米（1810）逆市偏軟跌0.2%。
滙豐（005）升0.3%；友邦（1299）跌0.2%。
HKTVmall母企香港科技探索（1137）曾抽升16%，高見3.45元，現升5.8%。