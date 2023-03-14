港股收市｜滙控友邦領跌 恒指挫448點再創今年低

美國矽谷銀行(SVB)風波引發美國上市銀行昨晚大挫，拖累港股向下。恒生指數在滙豐控股(005)及友邦銀行(1299)領跌下，尾市一度瀉573點，至19,122點，創今年即市低，收市報19,247點，跌448點或2.3%；國企股指數報6,439點，挫151點或2.3%；恒生科技指數報3,790點，失100點或2.6%。主板成交額1,309億元。

A股向下，上證綜合指數報3,245點，跌23點或0.7%；深圳成分指數報11,416點，失88點或0.8%；創業板指數報2,343點，跌13點或0.6%。兩市合共成交額9,324億元人民幣。

藍籌股中以內房及銀行股表現最弱，傳擬向SVB英國分行注資20億英鎊的滙控，今日最多瀉6.3%，收市報53.65元，跌2.65元或4.7%，拖低大市75點；友邦亦跌3.7元或4.4%，報80.75元，拖累恒指70點，兩股共佔大市今日32%跌幅。另外，阿里巴巴(9988)報80元，挫3.25元或3.9%，亦拖低大市60點。

至於表現最差藍籌為碧桂園服務(6098)，全日挫0.7元或5.4%，報12.34元；龍湖集團(960)緊隨其後，報20.1元，大跌1.1元或5.2%。

公用股成資金避風港

中芯國際(981)異動，全日飆近7%或1.12元，報17.22元，為表現最好藍籌；另外公用股成資金避風港，長江基建集團(1038)全日漲1元或2.3%，報43.8元；中電控股(002)報57.1元，升1.15元或2.1%；電能實業(006)報43.4元，漲0.75元或1.8%；中華煤氣(003)報7.16元，升0.08元或1.1%。

港股通連續5個交易日吸資，今日淨買額48.91億元，上海佔29.01億元，深圳佔19.9億元。