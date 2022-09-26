港股收市｜滙控拖累恒指4連跌 17藍籌最少1年低

英鎊急瀉拖累港股連跌4個交易日，恒生指數低見17,727點，最多挫206點，收市報17,855點，跌幅收窄至78點或0.4%，4日累挫926點或近半成；國企股指數則升23點或0.4%，報6,137點；恒指生科指數亦漲57點或1.6%，報3,647點。主板成交額1,044億元。

滙控拖低大市 112 點

受累英鎊急挫的股份大跌，滙豐控股(005)成跌市推手，全日大跌7.5%或3.45元，報42.25元，成交額30.42億元，拖累大市112點；長江實業集團(1113)亦大跌8.6%或4.55元，報48.2元，為表現最差藍籌。相反，科技股有撐市作用，騰訊控股(700)逆市升8.2元或3%，報283.2元；美團(3690)報167.5元，漲7.2元或4.5%，兩股合共貢獻大市95點。另外澳門最快10月底恢復內地客來訪，濠賭股急升，金沙中國(1928)飆2.76元或15.6%，報20.4元；銀河娛樂(027)報47.05元，升3.15元或7.2%，為兩大表現最好藍籌。

有17隻藍籌至少創52周新低，包括大跌3.5%的恒基地產(012)、下挫2.7%的電能實業(006)、大瀉5.8%的長江和記實業(001)，其他創新低藍籌有申洲或際(2313)、小米集團(1810)、中華煤氣(003)、港交所(388)、騰訊、建設銀行(939)、中電控股(002)、新世界發展(017)、信義玻璃(868)、中升控股(881)、聯想集團(992)、友邦保險(1299)、中國平安保險(2318)及招商銀行(3968)。

A股則向下，上證綜合指數報3,051點，失37點或1.2%；深圳成分指數報10,962點，跌43點或0.4%；創業板指數報2,323點，揚19點或0.8%。兩市合共成交額6,680億元人民幣。

港股通則走資，滬深合共淨沽出1.3億元，當中上海淨買額2.61億元，深圳淨沽出3.91億元。