港股收市｜牛證血流成河！恒指瀉577點失萬九關 內銀除淨齊領跌

聯儲局會議紀錄放鷹，加上人民幣跌勢未止，恒生指數低開270點後反覆向下，最多瀉627點，收市仍挫577點或3%，報18,533點，為4個月來最大跌勢，創逾1個月低；國企股指數報6,268點，挫221點或3.4%；恒生科技指收報3,948點，跌67點或1.7%。主板成交額973億元。
港股收市｜201隻牛證強制收回
大市失守萬九及18,500點大關，引發約201隻牛證遭強制收回，當中142隻為恒指牛證。
A股亦向下，上證綜合指數報3,205點，失17點或0.5%；深圳成分指數報10,968點，失60點或0.6%；創業板指數報2,192點，跌20點或0.9%。兩市合共成交額8,198億元人民幣。
港股收市｜工中建領跌195點
內銀除淨後下挫，三大內銀成跌市推手，建設銀行(939)報4.43元，失0.148元或3.2%，推低大市99點；工商銀行(1398)報0.121元，失3.2%，拖累53點；中國銀行(3988)報2.78元，失0.068元或2.4%，推低43點。三股合共拖低大市195點。
至於表現最差藍籌為金沙中國(1928)，全日報26.7元，跌1.5元或5.3%；其次為中信股份(267)全日跌0.47元或5.1%，報8.71元。逆市錄升幅的有小米集團(1810)及比亞迪(1211)，前者報11.14元，升0.02元或0.2%；後者報262.4元，漲0.2元或0.1%。
港股通續吸資，滬深合共淨買額32.27億元，上海佔19.91億元，深圳佔12.36億元。