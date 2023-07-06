港股收市｜牛證血流成河！恒指瀉577點失萬九關 內銀除淨齊領跌

聯儲局會議紀錄放鷹，加上人民幣跌勢未止，恒生指數低開270點後反覆向下，最多瀉627點，收市仍挫577點或3%，報18,533點，為4個月來最大跌勢，創逾1個月低；國企股指數報6,268點，挫221點或3.4%；恒生科技指收報3,948點，跌67點或1.7%。主板成交額973億元。

港股收市｜ 201 隻牛證強制收回

大市失守萬九及18,500點大關，引發約201隻牛證遭強制收回，當中142隻為恒指牛證。

A股亦向下，上證綜合指數報3,205點，失17點或0.5%；深圳成分指數報10,968點，失60點或0.6%；創業板指數報2,192點，跌20點或0.9%。兩市合共成交額8,198億元人民幣。