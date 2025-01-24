港股收市｜特朗普忽吹「暖風」　恒指最高升逾400點收復2萬關(更新)

美國總統特朗普要求聯儲局立即減息，指自己比聯儲局主席鮑威爾更懂利率，又突然表示「寧願不必對中國使用關稅」，認為中美關係良好。在特朗普的「神助攻」下，港股全日反攻，高開142點，最多升逾400點，收市報20,066點，升365點，大市成交1,598億元；科指升3%，報4,657點；國指升逾2%，報7312點。
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舜宇小米升破頂 小米成交破100億冠藍籌
【16:50更新】全日升幅最多的頭幾位藍籌，都是手機設備股，舜宇(2382)和小米(1810)都破頂，舜宇升近8%，報73元，為全日表現最好藍籌；小米升近7%，報36.85元，小米成交額更超過100億元，是藍籌之冠。
重磅股普漲，騰訊(700)升逾2%，報390.6元；阿里巴巴(9988)升逾2%，報84.75元；京東(9618)升近3%，報155.7元；美團(3690)則逆市跌1.1元，報150元。
憧憬春節出遊帶旺生意，攜程(9961)升逾5%，報541元。
恒隆地產(101)中午公布業績，去年基本純利少25%，削末期息逾33%，股價跌逾2%，報5.95元，為全日跌幅第二大的藍籌；新奧能源(2688)跌逾3%，報50.8元，是全日跌幅最大藍籌。
小米升半成 中芯升逾4%
【12:25更新】恒指半日升356點，報20,057點，成交880億元；科指升2.8%，報4,640點；國指升137點，報7,301點。
舜宇光學(2382)升逾7%，報72.85元，是半日表現最好的藍籌；中芯國際(981)反彈逾4%，重上40元。
小米(1810)升近6%，報36.35元，是第二表現最好的藍籌。
恒隆地產(101)2024年度整體營業溢利跌13%，派未期息0.4港元，股價半日逆市跌近1%，為表現最不好的藍籌。
港交所(388)升2.39%，報300元。
舜宇升逾7%冠藍籌 新世界漲3%
【11:20更新】大市升幅擴至近400點，報20,078點，升377點。科指升2.9%，報4645點。
重磅股普漲，騰訊(700)升近2%，報388.8元；阿里巴巴(9988)升逾1%，報84.2元；美團(3690)升0.2%；京東(9618)升逾1%，報153.8元；小米(1810)升逾5%，報36.35元。
舜宇光學科技(2382)升逾7%，是目前為止表現最好的藍籌；中芯國際(981)反彈逾4%，重上40元。
新世界(017)升近3%，報4.17元。