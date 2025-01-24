港股收市｜特朗普忽吹「暖風」　恒指最高升逾400點收復2萬關(更新)

美國總統特朗普要求聯儲局立即減息，指自己比聯儲局主席鮑威爾更懂利率，又突然表示「寧願不必對中國使用關稅」，認為中美關係良好。在特朗普的「神助攻」下，港股全日反攻，高開142點，最多升逾400點，收市報20,066點，升365點，大市成交1,598億元；科指升3%，報4,657點；國指升逾2%，報7312點。