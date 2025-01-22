港股收市｜特朗普或2.1加中國關稅10%　恒指插327點終止6連升　再失守2萬關(更新)

美國總統特朗普表示，仍在討論下月1日起對中國貨品加徵10%關稅。(AP)

【16:30更新】 美國總統特朗普或在2月1加中國關稅10%，港股終止6連升，全日跌327點，報19,778點，成交額1,353億元；科指跌2.4%，報4,581點；國指跌143點，報7,177點。

科技股偏軟，除比亞迪電子(285)及中芯國際(981)分別升約1.5%或0.5%外，其餘全部科指成份股下跌，其中嗶哩嗶哩(9626)跌逾6%，表現最差。比亞迪電子是全日表現最好藍壽股。

京東(9618)跌超4%；美團(3690)、阿里巴巴(9988)跌超3%；騰訊跌超1%。

新東方(9901)上季經調整淨利潤按年跌29.1%，股價跌逾24%，報35.4元，是全日跌幅最大藍籌。

新世界(017)全日跌逾6%，險守4元以上，市值接近跌至100億元。

卓悅(653)下午突然倒插，跌61.1%，報0.21元，成交7,654萬元。

滙豐(005) 、渣打(2888)逆市靠穩，分別升約0.5%和0.6%，報79.25元和103元。