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財經
2025-01-22 16:34:00

港股收市｜特朗普或2.1加中國關稅10%　恒指插327點終止6連升　再失守2萬關(更新)

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特朗普討論下月加中國關稅，港股今開市失守2萬關口。(資料圖片)

特朗普討論下月加中國關稅，港股今開市失守2萬關口。(資料圖片)

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美國總統特朗普表示，仍在討論下月1日起對中國貨品加徵10%關稅。受消息影響，恒生指數今日(22日)止升低開109點，報19,997點，再度失守2萬關口，隨後走勢反覆向下，全日跌327點，結束6日升勢，報19,778點，成交額1,353億；科指跌112點，報4,581點；國指143點，報7,177點。

延伸閱讀：常理革命突破常理 特朗普只顧美優先

美國總統特朗普表示，仍在討論下月1日起對中國貨品加徵10%關稅。(AP)

美國總統特朗普表示，仍在討論下月1日起對中國貨品加徵10%關稅。(AP)

新東方挫24%　卓悅插六成

【16:30更新】美國總統特朗普或在2月1加中國關稅10%，港股終止6連升，全日跌327點，報19,778點，成交額1,353億元；科指跌2.4%，報4,581點；國指跌143點，報7,177點。

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科技股偏軟，除比亞迪電子(285)及中芯國際(981)分別升約1.5%或0.5%外，其餘全部科指成份股下跌，其中嗶哩嗶哩(9626)跌逾6%，表現最差。比亞迪電子是全日表現最好藍壽股。

京東(9618)跌超4%；美團(3690)、阿里巴巴(9988)跌超3%；騰訊跌超1%。

新東方(9901)上季經調整淨利潤按年跌29.1%，股價跌逾24%，報35.4元，是全日跌幅最大藍籌。

新世界(017)全日跌逾6%，險守4元以上，市值接近跌至100億元。

卓悅(653)下午突然倒插，跌61.1%，報0.21元，成交7,654萬元。

滙豐(005) 、渣打(2888)逆市靠穩，分別升約0.5%和0.6%，報79.25元和103元。

新東方跌兩成半   中芯升2%冠藍籌

【12:30更新】恒生指數半日跌270點，報19,836點，成交783.4億元，科指跌近2%，報4,601點。

重磅股普跌，騰訊(700)跌逾1%；阿里巴巴(9988)跌近3%；美團(3690)跌逾3%；京東(9618)跌逾4%。

新東方(9901)上季經調整淨利潤按年跌29.1%，股價半日跌逾25%，報35元，是半日跌幅最大藍籌。

中芯國際(981)半日再升逾2%，報42.9元，是半日升幅最大藍籌。

港交所(388)半日微跌0.14元，報293.6元。

恒指跌逾300點    中芯逆市再升逾2%

【10:05更新】恒指跌幅擴大逾300點，現報19,790點。

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【09:45更新】港股開市後跌200點，成交額239億元。

中芯國際(981)逆市再升逾2%，報43元；碧桂園(2007)回吐逾8%，報0.52元。

京東(9618)跌逾4%，報151.8元。

(以上數據僅作參考，數字請以實時公布為準，報道非作任何投資買賣建議。)

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