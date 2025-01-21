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財經
2025-01-21 16:45:00

港股收市｜特朗普首日對華「忍手」　恒指升180點連漲6日　今年首次收企2萬關(更新)

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特朗普就任美國總統後暫未發動關稅戰，港股高開約200點重上兩萬關。(資料圖片)

特朗普就任美國總統後暫未發動關稅戰，港股高開約200點重上兩萬關。(資料圖片)

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美國當選總統特朗普於周一(20日)正式宣誓就職，成為第47任美國總統。在他就職首日「忍手」，只表示將針對中國貿易行為進行調查，但未有即時對華提出新關稅。恒生指數今(21日)高開202點，再次重上兩萬點關口，最多升約280點，高見20,205點。

最終港股全日升180點，收報20,106點，連升6日，累漲1,232點，今年首次收在2萬關口以上，成交額1,479.9億元。

舜宇升逾7%冠藍籌   碧桂園復牌漲17%

【16:30更新】恒生指數全日升180點，收報20,106點，成交額1,479.9億元；科指升98點，報4,683點；國指升85點，報7,320點。

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小米(1810)升逾3%；美團(3690)升近2%；阿里巴巴(9988)漲0.3%；騰訊(700)逆市跌0.6%。

手機設備股造好，舜宇(2382)升7.3%，報70.2元，為表現最好藍籌。

半導體股走強，中芯國際(981)全日升逾6%，報41.9元，為其次表現最好藍籌。

內房股普漲，碧桂園(2007)復牌漲17.5%；萬科企業(2202)漲9%；融信中國(3301)漲逾5%；融創中國(1918)升3.7%。

港交所(388)升0.14%，報294元。

中芯再升逾7%

【12:30更新】恒指半日升223點，報20,149點，重上兩萬關，成交871億元；科指升2.5%；國指升逾1%。

美國收緊晶片對中國進一步出口，中芯國際(981)連日急升，半日再升逾7%破頂，報42.3元。

碧桂園(2007)復牌升逾23%，0.6元。港交所(388)微升0.2%，報294.2元。

騰訊(700)微跌0.1%，報389.4元；美團(3690)升近3%，報160元；小米(1810)升逾3%，報35.85元。

中海油(883)跌近1%，報18.94元；中石油(857)跌近0.5%，報6.09元；中石化(386)則無升跌。

碧桂園復牌升近三成

【10:05更新】恒指高開回軟後，好淡爭持，暫升逾100點，再次重上2萬關。

【10:00更新】碧桂園今(2007)復牌，初段升近亖成，暫報0.62元。

【09:58更新】恒指高開後升幅收窄，初段升53點，報19,984點，兩萬關再次得而復失。

【09:35更新】碧桂園今(2007)復牌升3%，初段升逾17%，報0.58元。

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騰訊(700)逆市跌0.5%，報387元；阿里巴巴(9988)微跌0.1%，報84.5元；美團(3690)升0.5%，報156.4元；京東(9618)跌0.7%，報156.2元。

港交所(388)跌0.14%，報293.2元。

中海油(883)跌1%，報18.8元；中石油(857)跌近1%，報6.06元；中石化(386)跌近1%，報4.27元。

(以上數據僅作參考，數字請以實時公布為準，報道非作任何投資買賣建議。)

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