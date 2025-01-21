港股收市｜特朗普首日對華「忍手」　恒指升180點連漲6日　今年首次收企2萬關(更新)

美國當選總統特朗普於周一(20日)正式宣誓就職，成為第47任美國總統。在他就職首日「忍手」，只表示將針對中國貿易行為進行調查，但未有即時對華提出新關稅。恒生指數今(21日)高開202點，再次重上兩萬點關口，最多升約280點，高見20,205點。

最終港股全日升180點，收報20,106點，連升6日，累漲1,232點，今年首次收在2萬關口以上，成交額1,479.9億元。