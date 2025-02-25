港股收市｜特朗普「禁投令」打窒港股？恒指挫307點連跌兩日　險守23000點(更新)

美國總統特朗普簽署「美國優先投資政策」備忘錄，限制美國資金投資中國高科技行業，並將按計劃向加拿大及墨西哥徵收新關稅，另外《彭博》報道，美國要求墨西哥向中國進口商品徵收關稅，作為避免美國向墨西哥加徵關稅的條件之一。消息導致中概股隔晚(24日)急挫，納斯達克金龍中國指數跌5.2%，創下10月以來最大跌幅。
恒生指數今(25日)裂口低開625點後，跌幅逐步收窄，全日在23,000點爭持，中午收報23,196點，跌145點，惟賣盤午後加大。最後恒指收報23,034點，跌307點，連跌兩日，大市成交3,295億；國企指數8,499點，跌119點；科指5,698點，跌90點。
科技股受壓 攜程挫12%跌幅最大
【17:05更新】美國「禁投令」繼續令港股科技股受壓，騰訊(700)跌逾2%，失守500元，報484.8元；阿里巴巴(9988)及京東(9618)跌近4%，美團(3690)跌逾4%，報158.6元。
據報美國擬正制定對中國更嚴格的半導體限制措施，中芯(981)下午轉跌逾1%，報54.2元；華虹半導體(1347)跌逾6%，報38.75元。
攜程(9961)第四季按年多賺69%，全年升72%，派息0.3美元，惟股價急挫12%，報462元，跌62.5元，是全日跌幅最大藍籌。
車股普遍逆市造好，理想汽車(2015)發布首款純電SUV i8，股價急升12%，報119.5元，升13.3元；小米(1810)升3%，報53.2元；吉利(00175.HK)升3%，報18元；為表現最好的三隻藍籌。
小米逆市破頂 理想汽車升逾12%冠藍籌
【12:15更新】小米(1810)逆市再破頂，升逾3%，報53.4元；理想汽車在微博公布首款純電SUV i8官網圖片，股價半日倒升逾12%，報119.2元，是全日升幅最大的藍籌。
科技股受壓，騰訊(700)跌2%，報487元；阿里巴巴(9988)跌逾2%，同系阿里健康(241)跌逾4%；美團(3690)、京東(9618)及快手(1024)均跌逾2%。
半導體股有支持，中芯(981)升3.8%；華虹半導體(1347)升2%；上海復旦(1385)升1.5%。
攜程(9961)股價半日跌近一成，報475.2元，是目前跌幅最大的藍籌。
滙豐(005)反彈升1.5%，報87.1元；港交所(388)半日無升跌。
科技股普跌 小米逆市升
【09:50更新】恒指現跌近400點，其中阿里健康(241)及阿里巴巴(9988)分別跌逾6%及近5%，是目前跌幅最大的兩隻藍籌。
科技股普跌，騰訊(700)跌逾2%，失守500元；美團(3690)、京東(9618)及快手(1024)均跌逾3%；小米周四(27日)發布15 Ultra和SU7 Ultra，股價逆市造好，升0.48%，報51.8元。
半導體股有回吐，中芯(981)跌1%，報54.5元；華虹半導體(1347)跌逾4%，報39.8元。
【09:28更新】嗶哩嗶哩(9626)跌9.4%，阿里巴巴(9988)瀉近8%，同系的阿里健康(241)跌7.5%，騰訊(700)及美團(3690)跌約4%。