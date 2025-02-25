港股收市｜特朗普「禁投令」打窒港股？恒指挫307點連跌兩日　險守23000點(更新)

美國總統特朗普簽署「美國優先投資政策」備忘錄，限制美國資金投資中國高科技行業，並將按計劃向加拿大及墨西哥徵收新關稅，另外《彭博》報道，美國要求墨西哥向中國進口商品徵收關稅，作為避免美國向墨西哥加徵關稅的條件之一。消息導致中概股隔晚(24日)急挫，納斯達克金龍中國指數跌5.2%，創下10月以來最大跌幅。

恒生指數今(25日)裂口低開625點後，跌幅逐步收窄，全日在23,000點爭持，中午收報23,196點，跌145點，惟賣盤午後加大。最後恒指收報23,034點，跌307點，連跌兩日，大市成交3,295億；國企指數8,499點，跌119點；科指5,698點，跌90點。