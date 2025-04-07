港股收市｜「特關稅」下恒指跌逾3021點　創歷來最大單日點數跌幅(更新)

美國總統特朗普宣布對等關稅，炸冧全球股市！道指上周五(4日)晚大跌逾2,000點，納指更跌近6%或962點，報15,587點，恐慌指數一夜急升50%至45.31。在美國關稅戰威嚇下，恒生指數今日(7日)裂口低開2,119點或9%，開報20,730點，成交97.4億元，其後走勢反覆向下，午後跌幅更進一度擴大。全日恒指跌3,021點或13%，報19,828點，失守20,000萬關，創下歷來最大單日點數跌幅，大市成交增至6,208億元，亦創下新高。

另外，國指亦跌1,157點或13.75%，報7262點；科指跌逾17%或911點，報4,401點。