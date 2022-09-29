港股收市｜科指兩日瀉半成 半數成分股破底

港股周三重挫後今日一度反彈，但午後即掉頭，恒生指數高見17,629點，最多彈379點，收市報17,165點，走低85點或0.5%，再創11年低；國企股指數報5,912點，跌46點或0.8%，近14年低；恒生科技指數最多再挫2.5%，收市仍失43點或1.2%，報3,482點，兩日累挫約半成，為指數推出以來有紀錄低。主板成交額917億元。

A股則各自走，上證綜合指數報3,041點，失3點或0.1%；深圳成分指數則報10,919點，升19點或0.2%；創業板指數報2,333點，揚19點或0.8%。兩市成交額6,246億元人民幣。

科技股成重災區，15隻或半數成分股創上市低或52周新低，包括今日大挫15.4%或0.83元的明源雲(909)，報4.57元，為表現最差科技股；另外騰訊控股(700)、小米集團(1810)、快手(1024)、聯想集團(992)、商湯(020)、小鵬汽車(9868)、瑞聲科技(2018)、萬國數據(9698)、閱文集團(772)、眾安在綫(6060)、平安好醫生(1833)、舜宇光學(2382)、華虹半導體(1347)及嗶哩嗶哩(9626)亦創最少52周低或上市後低。

內房躋藍籌跌幅榜三甲

藍籌股方，內房再捱股並躋跌幅榜，碧桂園(2007)大跌0.22元或11.6%，報1.67元，為表現最差藍籌；龍湖集團(960)失1.85元或7.5%，報22.8元； 碧桂園服務(6098)報11.62元，跌0.9元或7.2%，3股為今日藍籌三大跌幅王。阿里巴巴(9988)逆市造好，全日升2.15元或2.9%，報76.85元，為表現最好藍籌；悉售西半山豪宅的長江實業集團(1113)亦升0.85元或1.8%，報47.2元。

北水則繼續密密掃貨，滬深合共淨買額34.28億元，當中上海佔20.16億元，深圳佔14.12億元。