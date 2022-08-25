港股收市｜科指市飆6% 半日收復5日跌幅

強烈熱帶風暴「馬鞍」影響下，港股今日只有下午半日市，惟表現卻比風球更凌厲。內地推出多項刺激經濟措施，恒生指收午後高開150點後持續攀高，高見19,990點，最多升722點，收市報19,968點，揚699點或3.6%，一口氣收復1個半星期的跌幅；國企股指數報6,848點，揚283點或4.3%；恒生科技指數報4,268點，勁飆242點或6%，一口氣收復5日跌幅。半日市下，主板成交額仍錄906億元。

A股走高，上證綜合指數收市報3,246點，揚31點或1%；深圳成分指數報12,104點，漲7點或0.1%；創業板指數報2,667點，升11點或0.4%。兩市合共成交額9,865億元人民幣。

科技股強勢反彈，京東集團(9618)狂飆24.4元或11%，報246.2元，為表現最好藍籌；阿里巴巴(9988)漲7.55元或8.8%，報93.8元；美團(3690)升13.2元或8%，報177.3元；網易(9999)報142.3元，漲7.1元或5.3%；騰訊控股(700)亦升15元或4.8%，報325元，5股合共貢獻大市357點。

港股通則走資，滬深合共淨沽額8.04億元，上海走資17.02億元，深圳則吸資8.98億元。