港股收市｜科指跑贏收升3.2% 小米飆9%

恒生指數今日先跌後回升，全日波幅約486點，並以近全日收市報21,624點，漲340點或1.6%，恒生科技指數跑贏大市，全日收報4,571點，揚140點或3.2%，國企股指數報7,313點，升124點或1.7%。主板成交1,177億元，北水持續錄淨流出，今日涉資8.19億元。

官媒提示新概念跟風炒作風險，ChatGPT概念股個別走，百度(9888)全日收報151.6元，跌5.8元或3.7%，為最大跌幅藍籌，成交39.8億元，連跌兩日瀉6.7%；知乎(2390)收報29.25元，瀉近一成。美圖(1357)下滑5.7%或0.16元，報2.63元。

ATJ 推高恒指 156 點

至於阿里巴巴(9988)漲近4%或4.1元，報107.6元，成交64.6億元；騰訊控股(700)升3.5%或13.4元，報395.6元，成交逾104億元；擬推「京東版」ChatGPT的京東集團(9618)增2.5%或5.4元，報224.6元。三股推高恒指156點，佔升市46%。而小米集團(1810)收報13.52元，飆8.5%，成交23.2億元，為升幅最大藍籌，據報，創辦人兼董事長雷軍以ChatGPT聊天機械人問答形式透露，「小米13」智慧型手機系列全球版將於本月26日發布，其次為舜宇光學(2382)，收市亦升5.7%或5.8元，報107.8元。