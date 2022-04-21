港股收市｜科指3日瀉近8%失4千關 京東美團弱

俄烏戰爭、環球通脹及內地新冠肺炎疫情持續困擾大市，港股尋底！恒生指數全日低走再屠熊，最低瀉461點，插穿20,500點水平的牛證重倉區，低見20,483點，收市仍跌262點或1.3%，報20,682點，連跌3日累挫836點；國企股指數報6,962點，失136點或1.9%；恒生科技指數又明顯跑輸，收市大跌143點或3.5%，報3,990點，失4千點大關，3日挫7.6%或330點。主板成交額1,201億元。

滬深港股通則連日走資，今日合共淨沽額22.26億元，包括上海走資14.49億元，深圳淨沽7.77億元。A股亦持續向下，上海綜合指數報3,079點，大挫2.3%，深圳成分指數報11,084點，瀉2.7%，創業板指數報2,312點，失51點或2.2%。

ATMXJ 合共拖低大市 197 點

科技股成跌市重災區，京東集團(9618)大跌6.5%或14.4元，報206.4元；美團(3690)挫4.9%或7.1元，報137.8元；小米集團(1810)報11.52元，大跌4.2%或0.5元；騰訊控股(700)失14元或3.9%，報348元；阿里巴巴(9988)則跌2.8元或3.1%，報87.9元。ATMXJ合共拖低大市197點。

至於表現最差藍籌為海底撈(6862)，大跌1.14元或7.1%，報14.9元；表現最佳為滙豐控股(005)，收報55元，升1.05元或1.9%，並撐住大市35點。