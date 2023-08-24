港股收市｜科指3日飆6% 碧桂園孖寶彈一成

港股連彈3日！恒生指數今日高見18,272點，最多漲427點，收市報18,212點，收市升366點或2.1%，報18,212點，3日累升589點；國企股指數報6,267點，揚150點或2.5%；恒生科技指數報4,158點，走高149點或3.7%，3日累漲近6%，明顯跑贏。主板成交額1,015億元。

A股亦向上，上證綜合指數報3,082點，漲3點或0.1%；深圳成分指數報10,256點，升103點或1%；創業板指數報2,064點，走高25點或1.3%。兩市合共成交額7,857億元人民幣。

港股收市｜港股通連續第四個交易日吸資

港股通吸資，滬深合共淨買額44.47億元，連續第四個交易日吸資，上海佔22.63億元，深圳佔21.84億元。

碧桂園服務(6098)及碧桂園(2007)齊彈一成，前者報8.04元，升0.76元或10.4%；後者報0.77元，升0.07元或10%，為表現最好兩大藍籌。美團(3690)在放榜前衝高7.4%或9.7元，報140元，領升恒指87點，為升市火車頭。7藍籌逆市報跌，表現最差為創科實業(669)，全日挫1.9元或2.4%，報77.2元；華潤電力(836)報15.88元，失0.18元或1.1%。