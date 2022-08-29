港股收市｜美團撐住！恒指挫146點守二萬關

美股大挫，亞洲股市普遍大跌，日本、韓國、台灣及澳洲等主要指數均跌逾2%，恒生指數低開210點後窄幅波動，收市險守二萬關，報20,023點，失146點或0.7%；國企股指數報6,872點，挫48點或0.7%；恒生科技指數報4,249點，失53點或1.2%。主板成交額918億元。

A股則個別走，上證綜合指數報3,240點，升4點或0.1%；深圳成分指數報12,018點，跌41點或0.3%；創業板指數報2,630點，失9點或0.4%。兩市合共成交額8,458億元人民幣。

藍籌表現方面，美團(3690)績優受資金追捧，全日報186.7元，逆市升4.8元或2.6%，推升恒指39點。另外創科實業(669)大跌5.5%或5.45元，報93.3元，為表現最差藍籌，緊次有聯想集團(992)亦跌0.32元或4.7%，報6.56元。另外港交所(388)報321.2元，失7.6元或2.3%，與創科合共拉低大市31點。中美審計風波有曙光，但其他科技股彈升一日後乏力，騰訊控股(700)失1.2元或0.4%，報323元；阿里巴巴(9988)報95.15元，失0.65元或0.7%。

港股通則吸資，合共淨買額17.6億元，上海佔10.47億元，深圳佔7.13億元。