港股收市｜習拜會後恒指回吐246點 北水反手掃貨

「習拜會」後大市回吐，恒生指數一度跌357點，至17,722點，收市跌幅稍收窄至246點或1.4%，至17,832點，再失萬八關；國企股指數報6,116點，失87點或1.4%；恒生科技指數報4,049點，跌76點或1.9%。主板成交額仍逾千億元，錄1,152億元，但按日少約15%。

A股亦向下，上證綜合指數報3,050點，失21點或0.75；深圳成分指數報9,954點，跌123點或1.2%；創業板指數報1,978點，跌37點或1.8%。兩市合共成交額8,506億元人民幣。

昨日大走資的港股通轉吸資，滬深合共淨買額43.4億元，上海佔20.91億元，深圳佔22.49億元；南水則走資，滬股通淨沽出16.05億元人民幣，深股通淨沽出5.86億元人民幣，合共淨沽出21.91億元人民幣。