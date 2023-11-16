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財經
2023-11-16 17:05:20

港股收市｜習拜會後恒指回吐246點 北水反手掃貨

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港股收市｜習拜會後恒指回吐246點 北水反手掃貨

昨日大走資的港股通轉吸資，滬深合共淨買額43.4億元。(資料圖片)

「習拜會」後大市回吐，恒生指數一度跌357點，至17,722點，收市跌幅稍收窄至246點或1.4%，至17,832點，再失萬八關；國企股指數報6,116點，失87點或1.4%；恒生科技指數報4,049點，跌76點或1.9%。主板成交額仍逾千億元，錄1,152億元，但按日少約15%

A股亦向下，上證綜合指數報3,050點，失21點或0.75；深圳成分指數報9,954點，跌123點或1.2%；創業板指數報1,978點，跌37點或1.8%。兩市合共成交額8,506億元人民幣。

昨日大走資的港股通轉吸資，滬深合共淨買額43.4億元，上海佔20.91億元，深圳佔22.49億元；南水則走資，滬股通淨沽出16.05億元人民幣，深股通淨沽出5.86億元人民幣，合共淨沽出21.91億元人民幣。

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港股收市｜績優股成避風港 京東漲2%

小米集團(1810)電動車亮相，不過股價卻反高潮報挫6.5%1.1元，至15.7元，為表現最差藍籌，其次石藥集團(1093)及李寧(2331)則齊齊失逾半成。績優股成資金避風港，京東集團(9618)108元，升2.1元或近2%，騰訊控股(700)亦報324.8元，升2.2元或0.7%。今日公布業績的阿里巴巴(9988)1.85元或2.2%，報81.35元。

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