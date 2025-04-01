港股收市｜「老鋪黃金」衝上868元　小米電動車意外挫逾5%　恒指4月首日高收87點(更新)

美股昨晚大幅波動，最終道指全日勁升逾400點，重上42,000點。恒生指數在4月首個交易日亦高開97點，盤中最多升337點，惟午後升幅收窄，收市報23,206點，升87點，大市成交額2,502億元；國指報8,537點，升20點；科指報5,407點，升12點。

小米挫逾5%藍籌最弱 泡泡瑪特創新高 【16:45更新】老鋪黃金(6181)派末期息股6.35元，續後升近兩成或139元，衝上868元，破頂以新高位收市，大市成交24.9億元。 泡泡瑪特(9992)升近5%或7.8元，報164.3元，盤中一度高見166.8元，再創新高。 小米(1810)跌逾5%或2.7元，報46.5元，是全日跌幅最大藍籌。消息面指，小米SU7電動車在內地發生撞碰，3人燒死，車門疑被鎖上，公司回應指積極配合調查。

中芯國際(981)跌近4%或1.8元，報44.3元。 醫藥股造好 石藥升13%冠藍籌 【12:30更新】醫藥股上揚，石藥(1093)升近13%，報5.57元；藥明生物(2269)升逾4%，報28.15元，是半日升幅最大的兩隻藍籌。 被稱為「金舖愛瑪仕」的老鋪黃金(6181)去年利潤大增253%，末期息每股6.35元，股價半日曾高見833.5元，破頂，半日飆近14%或101元，報830元，市值接近1,400億元，堪稱「新股王」。 長和(001)升0.55元或1.2%，報44.3元；長實(1113)彈0.15元，報31.6元。 車股方面，比亞迪(1211)跌1.2元，報391.6元；小米彈0.15元，報49.35元；小鵬(9868)首季交付量升3.3倍，股價升逾8%，報85.6元。

騰訊(700)、阿里巴巴(9988)及美團(3690)均升逾2%；快手(1024)升近4%，報56.5元。 (以上數據僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣建議。)