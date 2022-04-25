港股收市｜股災吉祥物現身屯門？港股曾挫854點

屯門今日曾懷疑出現鯊魚，但有傳媒引述專家指為「翻車魚」。(網上圖片)

北京朝陽區局部封控惹A股恐慌，拖累港股失守二萬關！恒生指數今日低開354點後反覆向下，最低見19,784點，大瀉854點，收市仍挫769或3.7%，報19,869點，仍未能收復二萬大關。二萬關為好友防線，牛證重倉區失守，按論證發行商數據，多約15億份恒指牛證遭強制收回。國企股指數則報6,684點，跌287點或4.1%；恒生科技指數3,806點，挫194點或4.9%，30隻科指成分股全線報挫。

滬深股市急瀉 北京局部封控

A股上海綜合指數大瀉158點或5.1%，報2,928點，失守三千大關，創10個月低；深圳成分指數報10,379點，失672點或6.1%；創業板指數急跌5.6%或127點，報2,169點。

北水則走資，滬深港股通錄2.95億元淨沽額，當中上海走資5.49億元，深圳則吸資2.54億元。

公用股逆市造好

藍籌僅電能實業(006)、中電控股(002)及領展(823)錄升幅，升幅分別1.1%、1%及0.1%。內需及零售股捱沽，海底撈(6862)大跌15.8%，至12.92元，為表現最差藍籌，安踏體育(2020)報85元，挫8.3%，李寧(2331)亦跌7.3%，至57.5元。明日放榜的滙豐控股(005)成跌市火車頭，收市報51.65元，走低4.6%，拖低恒指84點。

另外，屯門今日曾懷疑出現鯊魚，但有傳媒引述專家指該條魚為「翻車魚」，主要在深海生長，在本港淺水區出現極為罕見。翻查資料，「翻車魚」學名「Mola mola」，由於讀音與廣東話「無喇無喇」相近，有網民戲稱為「股災吉祥物」。