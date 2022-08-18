港股收市｜股王反彈不敵獅王走疲 恒指挫158點

騰訊控股(700)放榜後反彈，惟無助大市氣氛，恒生指數連續14個交易日在二萬關水平掙扎，今日高開69點反覆向下，最多挫247點，收市仍跌158點或0.8%，報19,763點；國企股指數報6,700點，跌54點或0.8%；恒生科技指數報4,192點，挫46點或1.1%。主板成交額893億元。

A股亦向下，上證綜合指數報3,277點，失14點或0.5%；深圳成分指數報12,517點，挫78點或0.6%；創業板指數失2點或0.1%，報2,775點。兩市合共成交額1.05萬億元人民幣。

本地銀行股集體下挫

騰訊績後漲9.4元或3.1%，報312.6元，成交額逾百億元，單隻股份撐起大市44點，惟不敵滙豐控股(005)及阿里巴巴(9988)的向下拉力，前者跌0.79元或1.5%，報50.45元，拖累恒指50點；後者報88.25元，失2.1元或2.3%，拖低大市31點。銀行股普遍走弱，中銀香港(2388)大跌2.2%或0.6元，報27.05元；恒生銀行(011)報124.8元，失4元或3.1%；渣打銀行(2888)報55.5元，挫1.75元或3.1%。

另外，碧桂園(2007)報2.39元，挫0.13元或5.2%，為表現最差藍籌；華潤啤酒(291)績後亦造好，報58.7元，升2.7元或4.8%，藍籌最佳。

港股通吸資6.82億元，當中上海淨沽出300萬元，深圳淨買額6.85億元。