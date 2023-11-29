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財經
2023-11-29 16:45:47

港股收市｜萬七關都失守！恒指4日瀉917點 美團單日嘔吐12%

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港股收市｜萬七關都失守！恒指4日瀉917點 美團瀉單日嘔吐12%

美團放榜後大成交捱沽，全日報90.45元，大挫12.55元或12.2%。(資料圖片)

美團(3690)放榜後大嘔吐，拖累港股失守萬七關！恒生指數低開5點後滾坡式向下跌，一度低見16,881點，最多瀉473點，距今年即市低位16,879點，僅2點之遙，收市仍跌360點或2.1%，報16,993點，連跌4日，累失917點；國企股指數報5,818點，跌138點或2.3%；恒生科技指數報3,910點，跌90點或2.3%。主板成交額1,302億元。

A股亦向下，上證綜合指數報3,021點，跌16點或0.6%；深圳成分指數報9,744點，失89點或0.9%；創業板指數報1,917點，跌20點或1.1%。兩市合共成交額7,750.5億元人民幣。

港股收市｜北水南水齊走資 港股通淨沽8

北水南水齊齊走資，港股通淨沽出8.18億元，主要由於深圳港股通淨沽出14.69億元，上海則吸資6.51億元。滬股通則走資19.84億元人民幣，深股通淨沽出30.96億元人民幣，兩市合共淨沽出50.8億元人民幣。

港股收市｜萬七關都失守！恒指4日瀉917點 美團瀉單日嘔吐12%

恒指今日一度低見16,881點，距今年即市低位16,879點，僅2點之遙。(資料圖片)

港股收市｜美團3年半低 成交192億最活躍

美團放榜後大成交捱沽，全日報90.45元，大挫12.55元或12.2%，為表現最差藍籌，成交額達192億元，為最活躍港股，並創20203月後3年半最低，並拖累大市115點，為跌市主力，並累跌4日共失19.4%。另外阿里巴巴(9988)亦大跌1.65元或2.2%，報72.7元，拖低大市27點。國際金價造好，金礦股逆市升，紫金礦業(2899)全日報12.22元，走高0.42元或3.6%，為表現最好藍籌。

 

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