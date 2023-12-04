港股收市｜藥明生物瀉24%領跌！恒生指數失184點再創1年低

藥明生物急瀉23.8%或10.35元，至33.15元後在早市中途停牌。(資料圖片)

虛擬貨幣及黃金價格飆高，惟中港股續走弱。恒生指數早段曾彈111點，惟及後持續向下走，最多倒跌213點，收市仍失184點或1.1%，報16,646點，連跌兩日累失396點，即市及收市均創逾1年低；國企股指數報5,703點，跌58點或1%；恒生科技指數報3,759點，失71點或1.9%。主板成交額1,064億元。

A股亦向下，上證綜合指數報3,022點，跌8點或0.3%；深圳成分指數報9,660點，失60點或0.6%；創業板指數報1,908點，跌17點或0.9%。兩市合共成交額約8,512億元人民幣。

南水及北水均走資，滬深港股通合共淨沽出6.95億元，上海流走2.13億元，深圳失4.82億元；至於滬股通亦走資3.98億元人民幣，深股通淨流走10.43億元人民幣，兩市合共走資14.41億元。