港股收市｜要調整？恒指挫181點成交減至2785億　國泰績後倒跌近2%(更新)

蜜雪回吐5% 老鋪黃金逆市升穿700元 【16:50更新】國泰(293)去年多賺1%，第二次中期息每股0.49元，全年股息增加60.5%至0.69元，股價午後曾升3.6%，惟收市報10.9元，跌近2%。 老鋪黃金(6181)升3%，報714元，盤中一度再創新高，曾升超15%，股價逼近800元，報798元。

蜜雪集團(2097)一度高見448元後回落，收報396.8元，跌逾5%。 5大活躍港股，盈富基金(2800)跌0.25%，成交10.19億；阿里巴巴(9988)升超1%，報134.8元；騰訊(700)跌1%；恆生中國企業(2828)跌近%；小米(1810)跌逾3%。 汽車智駕股普通造好，比亞迪(1211)升1%，報355元；蔚來(9866)升逾5%；吉利(175)升逾1%，報17.52元；長城汽車(2333)升逾12%，報15.5元；速騰聚創(2498)曾升18%，收市升5%，報45.2元；佑駕創新(2431)升3%，報27.6元。 車股造好蔚來升8% 國泰績前微升 【12:40更新】老鋪黃金(6181)半日報715元，升逾3%，盤中曾升超15%，股價逼近800元，報798元。

國泰(293)去年多賺1%，全年派息0.69元，業績前股價升0.06元或0.5%，報11.16元。 騰訊(700)跌逾1%，報511.5元；阿里巴巴(9988)逆市升逾1%，報135.3元；美團(3690)及小米均跌逾2%；京東(9618)跌近2%，報157.2元。 蜜雪集團(2097)一度高見448元後回落，半日跌近4%，報403.8元。 新能源車股造好，比亞迪(1211)升逾2%，報358元；小鵬汽車(9868)升0.45元；蔚來(9866)升近8%，報41.05元；理想(2015)升0.9元；吉利(175)升逾1%，報17.5元。 新奧能源(2688)升逾2%，報53.6元，是半日升幅最大藍籌。 聯想(992)跌近5%，報11.9元，是半日跌幅最大藍籌。

新能源車股造好 蜜雪倒跌逾4% 【11:00更新】被譽為「金舖愛馬仕」的老鋪黃金(6181)初段升超15%，股價逼近800元，報798元，再創上市以來新高，市值一度突破1,300億港元，該股年內累漲超200%，較發行價40.5元升逾18倍，穩坐港股最貴黃金股的寶座。老鋪黃金最新升0.4%，報696元。 蜜雪集團(2097)一度高見448元後回落，最新跌逾4%，報402元。 重磅股方面，騰訊(700)最新跌3元，報514.5元；阿里巴巴(9988)旗下通義千問與AI代理Manus達成戰略合作，股價升逾1%，報136元；美團(3690)及京東(9618)跌約1%，分別報170.2元及158.2元。

新能源車股造好，比亞迪(1211)完成配售H股，股價升近3%，報360.6元；小鵬(9868)升近1%，報98.3元，消息面指其正式進入波蘭、瑞士、捷克和斯洛伐克市場。 蔚來(9866)升近一成；理想(2015)升近2%；吉利(175)升逾2%。小米(1810)則回吐1.6%，報53元。 (以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣建議。)