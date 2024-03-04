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財經
2024-03-04 16:52:42

港股收市｜觀望兩會恒指升6點 港股通連續13 日吸資

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港股收市｜觀望兩會恒指升6點 港股通連續13 日吸資

兩會揭幕，中港股觀望氣氛濃。(資料圖片)

兩會揭幕，中港股觀望氣氛濃。恒生指數全日在172點波幅上落，收市險升6點或0.04%，報16,595點；國企股指數報5,712點，失16點或0.3%；恒生科技指數報3,474點，跌13點或0.4%。主板成交額1,069億元，連續5個交易日逾千億。

A股連日高成交下報升，上證綜合指數收市報3,039點，漲12點或0.4%；深圳成分指數報9,438點，揚3點或0.04%；創業板指數升10點或0.6%，報1,834點。兩市合共成交額1.08萬億元人民幣，連續4個交易日升破萬億大關。

不過外資則連續兩日撤離A股，南水大舉走資70.61億元人民幣，為約兩個月來最大額走資，當中滬股通走資23.12億元人民幣，深股通走資47.49億元人民幣。至於港股通則連續13日吸資，合共淨買入36.64億元，當中上海港股通淨吸20.35億元，深圳港股通吸16.29億元。

整體下跌股份比例仍佔多

大市縱險升，但整體上升股份仍較下跌股份少，上升及下跌比例約四六比。藍籌股以理想汽車(2015)表現最弱，全日挫19.2元或10.7%，報160元；金沙中國(1928)20.7元，失1.35元或6.1%；華潤置地(1109)22.55元，跌1.3元或5.5%。藥明系明顯反彈，藥明康德(2359)56.55元，升6.3元或12.5%；藥明生物(2269)21元，升2.2元或11.7%，為表現最好兩大藍籌。另外創科實業(669)亦大升7.9元或9.6%，報90.45元。

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