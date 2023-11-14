港股收市｜觀望習拜會 恒指悶跌29點 連續4日成交不足800億

市場續觀望「習拜會」，股市未有方向。恒生指收全日在207點波幅上落，早段曾升139點，及後倒跌，收市仍失29點或0.25，報17,396點；國企股指數報5,964點，跌24點或0.4%；恒生科技指數報3,951點，跌29點或0.7%。主板成交額768億元，連續4個交易日不足800億元。
A股反覆向好，上證綜合指數報3,056點，漲9點或0.3%；深圳成分指數報10,005點，升16點或0.2%；創業板指數報2,004點，失4點或0.2%。兩市合共成交額8,935億元人民幣。
港股通轉吸資，滬深合共淨買額13.63億元，上海佔3.98億元，深圳佔9.65億元；南水則走資，滬股通淨沽出16.85億元人民幣，深股通淨沽出4.25億元人民幣。
港股收市｜美團挫3%領跌
華潤置業(1109)為表現最好藍籌，全日報29.3元，升1.05元或3.7%；恒安國際(1044)、新奧能源(2688)、信義光能(968)及中升控股(881)齊齊漲逾2%。
安踏體育(2020)表現最差，全日報86.65元，失4.5元或4.9%；科技股弱，美團(3690)報108.3元，失3.3元或近3%，網易(9999)報174.8元，跌4.2元或2.3%，小米集團(1810)報15.86元，跌0.36元或2.2%。美團及阿里巴巴(9988)領跌，前者拖低大市30點，阿里巴巴亦拖累24點，後者報174.8元，失4.2元或2.3%。