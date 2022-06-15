港股收市｜議息前恒指彈240點 科指股八成報升

美國議息結果公布前夕港股向上，恒生指數高見21,431點，最多升364點，收市仍漲240點或1.1%；國企股指數報7,452點，升119點或1.6%；恒生科技指數跑贏，全日報4,703點，漲107點或2.4%。主板成交額1,491億元。

內地A股亦向上，上證綜合指數報3,305點，漲16點或0.5%；深圳成分指數報12,137點，漲113點或0.9%；創業板指數揚26點或1.1%，報2,575點。兩市合共成交額近1.3萬億元人民幣。

平保曾飆近一成

中國平安保險(2318)今日一度高見51.3元，漲近一成，最後收市仍大升3.75元或8%，至50.55元，為表現最好藍籌，另外阿里巴巴(9988)亦升4.4元或4.3%，報105.6元，兩股已合共貢獻大市106點或44%升幅；騰訊控股(700)則升3.8元或1%，報379.8元，美團(3690)漲2.6元或1.3%，報197元。相反，3隻藍籌均跌逾4%，包括新奧能源(2688)挫5.7元或4.7%，報116元；創科實業(669)報89元，失4.2元或4.5%；長江基建(1038)跌2.2元或4.3%，報49.15元。

恒生科技指數30隻成分股中，八成報升，蔚來(9866)大漲16.5元或12.4%，報149.1元；嗶哩嗶哩(9626)升16.3元或8.4%，報210.2元，金蝶國際(268)及小鵬汽車(9868)均升逾6%。

港股通續吸資，滬深合共淨買額43.47億元，當中上海佔20.06億元，深圳佔23.41億元。