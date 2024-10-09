港股收市｜財政部10.12再開記招「救市」　恒指震盪跌289點　全日波幅逾1200點(更新)

恒生指數經歷昨(8日)急瀉2,172點的歷來最大單日點數下跌後，今(9日)高開反彈近500點，之後倒跌最多逾700點。然而，隨後國新辦宣布，財政部將於本周六(12日)上午10時再舉行新聞發布會，介紹「加大財政政策逆周期調節力度」情況，恒指一度轉漲逾200點，惟後勁不斷，收市報20,637點，跌289點，全日高低波動逾1,200點。大市成交額依然強勁，有4,270億元。國企指數7,365點，跌118點；恒生科技指數4,640點，跌55點。