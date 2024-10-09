港股收市｜財政部10.12再開記招「救市」　恒指震盪跌289點　全日波幅逾1200點(更新)

恒生指數經歷昨(8日)急瀉2,172點的歷來最大單日點數下跌後，今(9日)高開反彈近500點，之後倒跌最多逾700點。然而，隨後國新辦宣布，財政部將於本周六(12日)上午10時再舉行新聞發布會，介紹「加大財政政策逆周期調節力度」情況，恒指一度轉漲逾200點，惟後勁不斷，收市報20,637點，跌289點，全日高低波動逾1,200點。大市成交額依然強勁，有4,270億元。國企指數7,365點，跌118點；恒生科技指數4,640點，跌55點。
【16:30更新】板塊方面。科技股走弱，騰訊(700)跌1%，報434.2元；阿里巴巴(9988)跌1%，報102.9元，跌逾1%；美團(3690)逆市升逾2%，報184.4元；京東(9618)跌0.86%，報161.6元。
內房股繼續回吐，龍湖(960)跌3%，報12.54元；融創中國(1918)跌近4%，報2.25元；越秀地產(123)跌逾5%，報6.06元。
半導體股個別發展，中芯國際(981)無升跌，報27.2元；華虹半導體(1347)跌3%，報24.1元。
港交所(388)跌逾5%，報322元。
財政部下周三在港發80億人民幣國債
【13:40更新】國務院新聞辦公室網站(國新辦)發布採訪通知，表示將於10月12日(星期六)上午10時舉行新聞發布會，由財政部部長藍佛安介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況，並回答記者問題。
受消息影響，港股及A股午後急迅拉升，恒指曾倒升220點至21,141點；上證跌幅亦收窄，跌114點至3,375點。
此外，財政部宣布將於下周三(16日)在香港特區發行2024年第5期人民幣國債，發行規模為80億元人民幣，具體發行安排將在香港金管局債務工具中央結算系統(CMU)公布。
科技股撐市 美團升逾5%
【13:10更新】騰訊(700)撐市，轉升逾1%，報445元；阿里巴巴(9988)暫無升跌，報104.5元；美團(3690)升逾5%，報189.9元。
中芯國際(981)反彈升逾3%，報28.1元；龍湖(960)則跌幅收窄至2.4%，報12.68元。
港交所(388)跌逾2%，報332.2元。
恒指跌逾700點 跌穿兩萬一
【11:15更新】恒指反覆下跌，最新跌逾700點，報20,243點，大市成交2,014億元。
【10:59更新】恒指最新跌421點，報20,500點，大市成交1,756億元。
【10:30更新】科技股普跌，騰訊(700)撐市，跌0.46%，報437元；阿里巴巴(9988)跌1%，報103.2元；美團(3690)逆市升逾1%，報182.4元；京東(9618)好淡爭持，暫報163.1元。
中芯國際(981)逆市反彈升2%，報27.7元；華虹半導體(1347)跌2%，報24.5元；晶門半導體(2878)跌8%，報0.57元。
內房股，龍湖(960)跌逾5%，報12.28元；潤地(1109)跌3%，報25.15元；華潤萬象生活(1209)微跌0.3%，報31.6元。
港交所(388)跌逾4%，最新報325.6元。
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