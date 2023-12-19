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財經
2023-12-19 17:01:18

港股收市｜長假前悶跌124點 美團異動瀉近6%領跌

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港股收市｜長假前悶跌124點 美團異動瀉近6%領跌

美團一度大跌8.4%，創逾3年半低，收市仍失5.7%，拖低大市44點，為跌市主力。(資料圖片)

聖誕長假在即，港股乾跌！恒生指數連續兩日窄幅上落，全日波幅只有171點，收市跌124點或0.8%，報16,505點；國企股指收報5,592點，失41點或0.7%；恒生科技指數報3,707點，跌22點或0.6%。主板成交額只有766億元。

A股反覆微升，上證綜合指數報2,932點，失1點；深圳成分指數報9,289點，跌9點或0.1%；創業板指數報1,827點，升7點或0.4%。兩市合共成交額6,428億元人民幣。

港股通轉吸資，滬深合共淨買額12.74億元，上海佔12.44億元，深圳佔3,000萬元。滬股通則走資18.39億元人民幣，深股通有2.74億元人民幣撤離，合共有21.13億元人民幣流走。

港股收市｜碧服挫一成 內房弱勢

碧桂園服務(6098)預告將有巨額撥備，股價全日瀉11.7%0.81元，至6.11元，為表現最差藍籌，並創上市後新低；表現第二差藍籌為美團(3690)，全日一度大跌8.4%，至76.2元，創逾3年半低，收市仍失4.7元或5.7%，報78.45元，拖低大市44點，為跌市主力。內房股亦普遍向下，龍湖集團(960)12.1元，失0.7元或5.5%

藍籌中以領展(823)、小米集團(1810)及李寧(2331)全部逆市升逾1%，表現最佳。領展報42.55元，升0.7元或1.7%；小米報16.14元，漲0.24元或1.5%；李寧報18.88元，走高0.24元或1.3%

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