港股收市｜長假前悶跌124點 美團異動瀉近6%領跌

聖誕長假在即，港股乾跌！恒生指數連續兩日窄幅上落，全日波幅只有171點，收市跌124點或0.8%，報16,505點；國企股指收報5,592點，失41點或0.7%；恒生科技指數報3,707點，跌22點或0.6%。主板成交額只有766億元。

A股反覆微升，上證綜合指數報2,932點，失1點；深圳成分指數報9,289點，跌9點或0.1%；創業板指數報1,827點，升7點或0.4%。兩市合共成交額6,428億元人民幣。

港股通轉吸資，滬深合共淨買額12.74億元，上海佔12.44億元，深圳佔3,000萬元。滬股通則走資18.39億元人民幣，深股通有2.74億元人民幣撤離，合共有21.13億元人民幣流走。