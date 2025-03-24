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財經
2025-03-24 16:55:00

港股收市｜長和彈逾4%　 恒指尾市急升215點終止「兩連跌」(更新)

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長和集團

長和集團早前公布擬出售巴拿馬運河兩個主要港口的營運權。(蘇文傑攝)

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恒生指數上周四及周五累計跌逾1,000點後，今日(24)輕微反彈高開59點，其後一度轉跌，最多跌逾200點，惟尾市急升。港股收報23,905點，升215點，大市成交縮至2,331億元；國指報8,850點，升108點；科指報5,736點，升97點。

長實彈近0.8%  長建電能逆市跌

【16:50更新】陷入售港口風波的長和(001)全日反彈逾4%或1.8元，報45.05元；同系長實(1113)彈0.79%或0.25元，報31.95元；長建(1038)跌1.6%﹑電能(006)跌0.6%。

多隻科技股先跌後回升，騰訊(700)升1.5元，報513元；阿里巴巴(9988)升2.1元，報132.8元；京東(9618)升3.7元或逾2%，報166.6元；小米(1810)升4.2%或2.3元，報57元；美團(3690)績後跌逾1%，報165.7元。

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比亞迪(1211)績前升3%或11.8元，報403.4元；

海爾智家(6690)升6%或1.55元，報27.3元，是全日升幅最大的藍籌；新東方逆市跌逾7%，是全日跌幅最大的藍籌。

長實微彈0.1元  快手跌逾3%

【12:15更新】長和創辦人李嘉誠次子李澤楷周日在北京與總理李強等人大合照，長和今早股價最多反彈5%，高見45.5元，中午續逆市升3.5%，報44.75元，半日成交5.88億。同系的長實(1113)反彈0.1元或0.32%，報31.8元。

科技股漲跌不一，快手(1024)跌3.2%；美團(3690)績後半日跌近3%，報162.6元；騰訊(700)跌3元，報508.5元；阿里巴巴(9988)跌市升0.7元，報131.4元；京東(9618)升1元。

比亞迪(1211)績前升0.45元，報372.45元。

紫金礦業(2899)漲4.86%，是半日升幅最大的藍籌；新東方(9901)跌3.87%，是半日跌幅最多的藍籌。

美團績後跌逾4%   比亞迪績前升

10:10更新】陷入擬售巴拿馬等海外港口爭議的長和(001)，股價今日反彈逾3%，報44.8元，成交額4.45億。消息方面，長和創辦人李嘉誠次子、電訊盈科(港交所：008)主席李澤楷周日在北京出席論壇，並與總理李強等人大合照。同系長實(1113)反彈0.05元，報31.75元。

科技股普跌，騰訊(700)跌2元，報509元；阿里巴巴(9988)升0.8元，報131.6元；美團(3690)上季多賺1.2倍略遜預期，股價跌逾4%或7元，報160.6元；京東(9618)升1.3元，報164.2元。小米反彈1.7元，報56.4元。

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比亞迪(1211)被歐盟調查，績前升1.2元，股價反彈393元。

滙豐(005)升0.3元，報88.9元；友邦(1299)跌近1元或1.57%；港交所(3988)跌1元，報360元。

(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資及買賣建議。)

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