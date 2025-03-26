港股收市｜長和「三連升」挑戰10天線　恒指彈139點成交不足2000億(更新)

港股昨日(25日)跌561點，失守23,500點，穿20天線。恒指今日(26日)高開116點，最多升252點，惟其後升幅收窄，幸反覆靠穩。恒指收報23,483點，升139點，但仍受制20天線，大市成交不足2,000億至1,998億元；國指8,654點，升38點；科指報5,573點，升55點。

昨日配股急跌的小米(1810)升1%，報53.95元；比亞迪(1211)升逾2%，報398.4元；比亞迪電子(00285.HK)跌近3%，報41.2元

【16:45更新】 長和(001)據報繼續推進港口交易，股價今早曾升3.9%，收市升0.25元，報45.3元，挑戰10天綫，RSI亦反彈至逾50。

快手(1024)績後跌1.6%，報55.85元；騰訊(700)升4.5元，報506.5元；阿里巴巴(9988)升逾1%，報129.5元；美團(3690)升1.4元，報159.9元。

申洲國際(2313)升12%，報62.3元，是全日升幅最大藍籌；農夫山泉(9633)逆市跌逾8%，報33.7元，是全日跌幅最大藍籌。

小米反彈1% 申洲績後升逾一成冠藍籌

【12:20更新】《彭博》報道指，長和(001)出售巴拿馬港口繼續推進，力爭4月2日前簽最終協議。長和股價「三連升」，今早曾升3.9%，半日仍升近2%，報45.9元，升0.85元。

昨日因配股急跌的小米(1810)今反彈1%，報54.05元。比亞迪(1211)亦彈1%，報393.6元。惟比亞迪電子(285)和舜宇(2382)繼續弱勢，兩者均跌逾2%，報41.45元及75.2元。