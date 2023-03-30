港股收市｜阿里再領恒指升175點 中石油飆8%

阿里巴巴(9988)連續兩日領升大市！恒生指數今日303點波幅內反覆走高，一度跌175點，以近全日高位20,309點收市，倒升116點或0.6%，連升3日累漲742點；國企股指數報6,922點，升43點或0.6%；恒生科技指數報4,270點，升23點或0.6%。主板成交額1,336億元。

A 股 V 型向上

A股亦V型走高，上證綜合指數一度跌0.6%，收市倒升21點或0.6%，報3,261點；深圳成分指數報11,651點，升71點或0.6%；創業板指數報2,383點，走高11點或0.5%。兩市合共成交額9,447億元人民幣。

阿里全日走高2.35元或2.5%，報96.9元，貢獻恒指44點，兩日累升15%，不過同系的阿里健康(241)大瀉7.9%或0.5%，報5.81元，為表現最差藍籌；昨放榜的中國人壽(2628)報12.42元，失0.74元或5.6%，緊隨其後。至於表現最好藍籌為昨亦公布業績的中國石油(857)，全日升0.34元或7.8%，報4.68元；內房亦造好，碧桂園服務(6098)、碧桂園(2007)及龍湖集團(960)分別升7.4%、5.1%及3.2%。

港股通連續17日吸資，今日淨買額20.87億元，上海佔11.08億元，深圳佔9.79億元，17日累計淨買額約520億元。