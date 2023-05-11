港股收市｜阿里尾市撐住 恒指跌18點再守牛熊線

內地上月通脹僅0.1%，創兩年低，中港股反覆走低，早段最多升92點，午後曾一度挫195點，惟尾市在阿里巴巴(9988)支撐下向上，收市跌幅收窄至18點或0.1%，報19,743點，再次險守俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(今日處19,700點)；國企股指數報6,695點，升11點或0.2%；恒生科技指數報3,862點，走高51點或1.3%。主板成交額971億元，連續日不足千億元。
A股亦高開後向下，上證綜合指數收市報3,309點，跌9點或0.3%；深圳成分指數報11,142點，升2點或0.02%；創業板指數報2,276點，漲14點或0.6%。兩市合共成交額8,959億元人民幣。
阿里飆3%貢獻45點 藍籌最強
阿里巴巴全日逆向走高，尾市衝高並以近全日高位82.65元收市，漲2.45元或3.1%，貢獻大市45點，為恒指尾市V型走的功臣，並為表現最好藍籌。其餘表現良好藍籌包括藥明生物(2269)，報46.6元，走高1.35元或3%；中芯國際(981)亦升0.47元或2.4%，報20.15元。表現最差為中國宏橋(1378)，全日報7.37元，跌0.26元或3.4%。另外，龍湖集團(960)、華潤萬象生活(1209)、信義玻璃(868)、創科實業(669)及碧桂園服務(6098)全數跌逾2%。
港股通吸資，滬深港股通合共淨買額21.05億元，上海佔5.93億元，深圳佔15.12億元。