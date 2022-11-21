港股收市｜阿里美團領跌 恒指4日挫688點

內地新冠肺炎持續惡化，港股連續4個交易日調整。恒生指數低見17,389點，最多挫603點，收市跌幅收窄至336點或1.9%，報17,655點，4日累挫688點或3.8%；國企股指數報6,001點，跌123點或2%；恒生科技指數報3,631點，失110點或3%。主板成交額1,103億元。

A股向下，上證綜合指數報3,085點，跌12點或0.4%；深圳成份指數報11,134點，失45點或0.4%；創業板指數報2,387點，跌2點或0.1%。兩市合共成交額8,493億元人民幣。

3大藍籌新貴兩升一跌，康師傅(322)報12.04元，升0.34元或2.9%；海爾智家(6690)報24.35元，跌0.1元或0.4%；華潤萬象(1209)報34.35元，升0.35元或1%。

金沙挫 7.7% 藍籌最弱

科技股領跌，美團(3690)報152.5元，失7.9元或半成，阿里巴巴(9988)報76.15元，跌3.8元或4.8%，兩股均分別拖低大市61點；放榜後的京東集團(9618)報206.6，挫11.4元或5.2%，領跌大市31點，成跌市火車頭。藍籌股以復甦概念股最弱，澳門要求內地入境人士翌日檢測，金沙中國(1928)大跌1.52元或7.7%，報18.1元，為表現最差藍籌。銀河娛樂(027)報43.25元，跌2.65元或5.8%。恒基地產(012)逆市向下，全日升0.4元或1.7%，報23.5元，為表現最好藍籌。

港股通續吸資，滬深合共淨買額47.18億元，上海佔20.03億元，深圳佔27.15億元。