港股收市｜騰訊撐住！恒指創今年低後倒升 未扭轉連跌4月劣勢

港股四連挫後，騰訊控股(700)撐住錄反彈！恒生指數昨一度失守萬七關後，今日低見16,863點，最多挫130點，創今年新低，並錄去年11月後一年最低水平，惟及後反覆向上，收市報17,042點，倒升49點或0.3%；國企股指數報5,857點，升38點或0.7%；恒生科技指數報3,899點，失10點或0.3%。收市後MSCI換馬，主板成交額錄1,391億元，創3個月高。
全月計，恒指全月計累失70點或0.5%，連跌4個月。
A股反覆向上，上證綜合指數報3,029點，走高7點或0.3%；深圳成分指數報9,726點，失17點或0.2%；創業板指數報1,922點，升4點或0.2%。兩市合共成交額約7,735億元人民幣。
港股收市｜南水北水齊吸資 滬股通吸近64億人幣
南水北水齊吸資，港股通淨買額17.21億元，上海淨買11.98億元，深圳淨買5.23億元。滬股通則吸資63.77億元人民幣，深股通淨吸21.39億元人民幣，滬深合共淨買額85.16億元人民幣。
騰訊成倒升功臣，全日飆3.2%或10元，報327元，貢獻大市45點。表現最差藍籌為阿里健康(241)，放榜後跌0.18元或3.9%，報4.44元，為表現最差藍籌。另外，嗶哩嗶哩(9626)績後亦大瀉，全日報89.9元，失11.1元或11%。