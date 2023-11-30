港股收市｜騰訊撐住！恒指創今年低後倒升 未扭轉連跌4月劣勢

港股四連挫後，騰訊控股(700)撐住錄反彈！恒生指數昨一度失守萬七關後，今日低見16,863點，最多挫130點，創今年新低，並錄去年11月後一年最低水平，惟及後反覆向上，收市報17,042點，倒升49點或0.3%；國企股指數報5,857點，升38點或0.7%；恒生科技指數報3,899點，失10點或0.3%。收市後MSCI換馬，主板成交額錄1,391億元，創3個月高。

全月計，恒指全月計累失70點或0.5%，連跌4個月。

A股反覆向上，上證綜合指數報3,029點，走高7點或0.3%；深圳成分指數報9,726點，失17點或0.2%；創業板指數報1,922點，升4點或0.2%。兩市合共成交額約7,735億元人民幣。