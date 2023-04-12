港股收市｜騰訊領港股挫175點 北水吸資斷纜

騰訊控股(700)或再遭南非股東大手沽貨，今日勁挫半成，拖累恒生指數低開4點後持續向下，一度挫249點，收市跌175點或0.9%，報20,309點；國企股指數報6,866點，失83點或1.2%；恒生科技指數報4,166點，跌81點或1.9%。主板成交額1,081億元。

A股兩邊走，上證綜合指數漲13點或0.4%，報3,327點；深圳成分指數報11,885點，升6點或0.05%；創業板指數報2,429點，失10點或0.4%。兩市合共成交額1.13萬億元人民幣。

ATM 拖低大市 183 點

騰訊最多挫5.9%，收市仍跌5.2%或19.4元，報357.2元，為表現最差藍籌，拖低大市89點；美團(3670)則跌4.4元或3.3%，報131元，拖低34點；阿里巴巴(9988)則報96.05元，失3.25元或3.3%，推低60點。ATM合共拖低大市183點，即為大市報跌主因。另外京東集團(9618)亦大跌3.5%或5.6元，報153元。其他走弱藍籌還包括汽車、食品及餐飲股，中升控股(881)全日挫4.9%或1.85元，報36.2元；海底撈(6862)失0.8元或3.8%，報20.3元；康師傅(322)跌0.38元或2.9%，報12.74元；比亞迪(1211)亦跌5.2元或2.3%，報222.6元。

內房續受資金捧場，龍湖集團(960)報24.25元，走高1.25元或5.4%；碧桂園服務(6098)升0.46元或3.2%，報14.78元；碧桂園(2007)報2.41元，升0.07元或3%；華潤置地(1109)報38.95元，揚1元或2.6%；中國海外(688)報21.3元，漲0.4元或1.9%。

港股通吸資 22 日後 轉走資 4.7 億

北水連續吸資22個交易日後轉走資，今日滬深港股通淨沽出2.56億元，當中上海走資7.25億元，深圳則吸資4.69億元。