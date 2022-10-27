港股收市｜高位回吐423點！恒指逢高見沽壓 收市僅升110點

港股又無力反彈！美匯向下、人民幣反彈，中港股一度造好，恒生指數今早一度飆516點，高見15,833點，惟逢高見沽壓，升幅持續收窄至最低只升93點，高位最多回落423點，收市報15,427點，漲110點或0.7%；國企股指數報5,242點，走高25點或0.5%；恒生科技指數報2,989點，升32點或1.1%。主板成交額1,229億元。

A股則先升後跌，上證綜合指數報2,982點，失16點或0.6%，3千關得而復失；深圳成分指數報10,750點，跌68點；創業板指數報2,337點，挫35點或1.5%。兩市合共成交額9,239億元人民幣。

阿里巴巴漲 4% 推升恒指 41 點

阿里巴巴(9988)為升市主力，全日報64.85元，淨2.55元或4.1%，推升恒指41點；友邦保險(1299)則報60.6元，升1.5元或2.5%，亦貢獻大市30點。全日表現最好藍籌為放榜後的百威亞太(1876)，全日升1.14元或6.8%，報17.94元，京東集團(9618)報157.1元，漲8.7元或5.9%，藍籌第二，貢獻大市24點。內房續捱沽，表現最差為碧桂園(2007)報1.21元，失0.11元或8.3%；龍湖集團(960)緊隨其後報14.78元，跌0.8元或5.1%。

港股通吸資，滬深合共淨買額55.72億元，上海佔23.09億元，深圳佔32.63億元。