港股收市｜黃金周前成交悶 恒指牛熊線反覆升83點

港股持續在俗稱牛熊分界線的250天線(今日處19,722點)反覆，恒生指數今日高低波幅218點，收市報19,840點，升83點或0.4%；國企股指數報6,675點，漲21點或0.3%；恒生科技指數報3,861點，失10點或0.3%。主板成交額連續兩日不足千億元，僅錄971億元。

A股低開高收，上證綜合指數報3,285點，升21點或0.7%；深圳成分指數報11,217點，走高31點或0.3%；創業板指數報2,307點，漲13點或0.6%。兩市合共成交額1.04萬億元人民幣。

資金炒業績股 阿里 8 連跌

大市乏方向，資金按企業季績炒股不炒市，招商銀行(3968)公布季績後捱沽，全日報37.5元，失2.05元或5.2%，為表現最差藍籌；同日公布季績的中國平安保險(2318)全日升4.65元或9%，報56.2元，貢獻恒指49點，為升市主力。

另外，阿里巴巴(9988)報81.8元，失1.5元或1.8%，連跌8個交易日，累挫14.3%，拖低大市28點。至於騰訊控股(700)報345元，失3.2元或0.9%，拖低大市15點；美團(3690)報134元，升0.9元或0.7%，推升7點。

滬深港股通合共輕微吸資8,100萬元，當中上海走資3.96億元，深圳吸資4.77億元。