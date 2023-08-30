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財經
2023-08-30 16:45:47

港股收市｜20天線再受阻！恒指收市倒跌1點

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港股收市｜20天線再受阻！恒指收市倒跌1點

港股在20天移動平均線受阻，港股通則連續8日吸資。(資料圖片)

港股在20天移動平均線受阻！恒生指數早段一度能延續兩日升勢，最多升258點，惟尾市乏力並一度倒跌57點，收市倒升失敗，埋單報18,482點，失1點或0.01%，處18,586點水平的20天線而復失，自6月下旬以來已多次在相關水平受阻；國企股指數報6,356點，失30點或0.5%；恒生科技指數報4,195點，挫39點或0.9%。主板成交額1,081億元。

A股亦反覆，上證綜合指數收市險升1點或0.04%，報3,137點；深圳成分指數報10,482點，漲27點或0.3%；創業板指數報2,117點，失1點或0.05%。兩市合共成交額9,843億元人民幣。

港股收市｜北水連續8日錄淨流入

港股通連續8日吸資，滬深合共淨買額45.91億元，上海佔28.06億元，深圳佔17.85億元。

滙豐控股(005)成升市主力，全日漲0.85元或1.5%，報59.35元，貢獻大市21點；相反，美團(3690)全日挫3.1元或2.3%，報134.2元，拖低大市28點，為跌市主力。華潤電力(836)及京東健康(6618)為表現最差藍籌，前者報15.1元，失0.74元或4.7%；後者報43.1元，跌1.6元或3.6%。表現最好為聯想集團(992)及新世界發展(017)，前者報8.66元，升0.32元或3.8%；後者報17.04元，漲0.52元或3.1%

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