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財經
2025-01-02 17:12:00

港股收市｜2025首交易日「第一滴血」　恒生指數跌436點　中芯瀉近9%(更新)

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港股在2025年首個港股交易日「出師不利」，初段跌逾500點。(資料圖片)

港股在2025年首個港股交易日「出師不利」，初段跌逾500點。(資料圖片)

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港股2025年首個交易日「出師不利」。恒生指數低開127點，失守2萬點，初段跌幅擴大逾500點，低見19,542點，其後反彈但後勁不續。恒生指數全日跌436點，收報19,623點，大市成交1,648億，國企指數7,090點，跌199點；恒生科技指數跌4,357點，跌110點。

阿里巴巴變現跌逾1%   四大內銀股向下

【17:00更新】多隻重磅股向下騰訊(700)僅跌0.24%撐市，報416元；阿里巴巴(9988)悉數出售高鑫零售(6808)持股，股價跌1.33%，報81.3元；美團(3690)跌0.73%，報150.6元；小米(1810)跌1.45%，報34元。

中芯國際(981)跌近9%，報29元，是全日跌幅最大藍籌。

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四大內銀跌逾1%至4%，建行(939)、農行(1288)、工行(1398)今日除淨，建行跌逾3%，報6.04元；農行跌逾2%，報4.19元；工行跌逾4%，報4.85元；人行(3988)跌1.76%，報3.9元。而招商銀行(3968)跌逾4%，報38.3元。

四大內銀股向下  中芯跌7%藍籌最差

【12:30更新】四大內銀股跌1%至近3%，建行(939)跌3%，報6.08元；農行(1288)跌逾2%，報4.21元；工行(1398)跌2.8%，報4.91元；中行(3988)跌1%，報3.94元。

芯片股下跌，中芯國際(981)跌近7%，藍籌中跌幅最大；內房股龍湖(960)逆市升逾1%。

至於近日大升的微盟(2013)逆市升近4%；東方甄選 (1797)升逾4%。

港交所(388)跌1.4%，報290.6元。

騰訊逆市轉升   中芯急挫逾6%

【11:00更新】騰訊(700)逆市轉升逾1%，美團(3690)跌0.2%，阿里巴巴(9988)悉售高鑫零售(6808)持股，料虧損逾131億人民幣。

內銀股向下，建行(939)、農行(1288)、工行(1398)今日除淨，建行跌2.6%，報6.1元；農行跌逾2.1%，報4.21元；工行跌2.6%，報4.92元；中行(3988)跌0.7元，報3.94元。

中芯國際(981)急挫6.6%，報29.7元

建鵬控股(1722)瀉82%，最新報0.084元，上一個交易日飆升7倍。

(以上資料僅作參考，數字請以實時公布為準，並非作任何投資買賣建議。

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