港股收市｜2025首交易日「第一滴血」　恒生指數跌436點　中芯瀉近9%(更新)

港股在2025年首個港股交易日「出師不利」，初段跌逾500點。(資料圖片)

港股2025年首個交易日「出師不利」。恒生指數低開127點，失守2萬點，初段跌幅擴大逾500點，低見19,542點，其後反彈但後勁不續。恒生指數全日跌436點，收報19,623點，大市成交1,648億，國企指數7,090點，跌199點；恒生科技指數跌4,357點，跌110點。