港股收市｜A股跌轉升 恒指收市跌幅收窄

美元攀高，美國10年債息亦一度升越3.2厘，引爆美股昨晚走弱，恒生指數今日早段曾低見19,178點，最多瀉823點，再創近兩個月低，惟跌幅隨內地股市倒升而收窄，收市報19,633點，挫368點或1.8%，高低波幅580點；國企股指數報6,658點，挫151點或2.2%；恒生科技指數報3,906點，失129點或3.2%。主板成交額約1,437億元。

內地A股主要指數跌轉升，上證綜合指數曾瀉1.6%，收市倒升31點或1.1%，報3,035點，深圳成分指數報10,912點，揚147點或1.4%；創業板指數報2,276點，漲48點或2.2%。兩市成交額合共約8,469億元人民幣。

港股通則吸資，滬深合共淨流入64.29億元，當中上海佔41.36億元，深圳佔22.93億元。不過，北向則明顯走資，滬股通流出30.63億元人民幣，深股通淨沽出58.63億元人民幣，合共流走89.26億元人民幣。

ATMJ 共拖低大市 172 點

ATMJ成拖底大市主力，騰訊控股(700)跌2.3%或8元，至341.2元，拖低大市34點；美團(3690)失5.2元或3.3%，至151.8元，拖累大市40點；京東集團(9618)跌18.6元或8.2%，至208元，拉低恒指30點；阿里巴巴(9988)報86元，失4.35元或4.8%，拖低大市68點，4股共拖低大市172點。另外，比亞迪(1211)挫13.6元或5.9%，報215元，拖低大市22點。

至於表現最差藍籌為碧桂園服務(6098)，收報25.55元，失3元或10.5%，碧桂園(2007)亦緊隨其後跌0.41元或8.4%，報4.45元。相反，工業及內需股有追捧，創科實業(669)大升4.95元或5.2%，報99.6元，為表現最佳藍籌；華潤啤酒(291)亦升1.45元或3.5%，至42.35元。