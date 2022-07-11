港股收市｜ATM領恒指瀉601點 二萬一再撐住

恒指今日低見21,001點，再一次在二萬一水平掉頭。(資料圖片)

利好消息欠奉，市場持續在美元強勢及大幅加息陰霾下掙扎，恒生指數今日低開255點後向下走，低見21,001點，即一度瀉724點，再次在二萬一關掉頭，惟收市仍挫601點或2.8%，報21,124點；國企股指數報7,320點，失230點或3.1%；恒生科技指數報4,622點，挫185點或3.9%。主板成交額約1,195億元。

內地A股亦向下，上證綜合指數報3,313點，跌42點或1.3%；深圳成分指數報12,617點，失239點或1.9%；創業板指數報2,767點，走低50點或1.8%。兩市合共成交額約1萬億元人民幣。

美團阿里挫逾半成

ATM再成跌市推手，騰訊控股(700)挫10.2元或2.9%，報342.4元；美團(3690)報181.6元，失10.7元或5.6%；阿里巴巴(9988)報114元，挫7元或5.8%，三股合共推低大市238點。

藍籌跌幅王為碧桂園服務(6098)，全日挫4.2元或12.9%，報28.45元；受澳門停運政策影響的金沙中國(1928)緊隨其後，報17.14元，大跌1.52元或8.1%；碧桂園(2007)亦挫0.36元或8%，報4.15元。

另外，4藍籌逆市走高，中國生物製藥(1177)報5.35元，升0.09元或1.7%，表現最佳；中國移動(941)報49.2元，升0.3元或0.6%。

港股通走資，滬深合共淨沽額22.25億元，上海佔6.08億元，深圳佔16.17億元。