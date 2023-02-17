港股收市｜ATMJ領跌　百度為最差藍籌　三大指數連跌3周

美國生產及物價升幅超預期，加上聯儲局多位官員放鷹，隔晚美股急挫，拖累港股全日下挫逾280點，收市報20,719點，跌267點，跌幅約1.3%，未能重上21,000關口，大市成交額逾897億元。國企指數報6,991點，走低98點或1.39%；科指沽壓較大，跌穿4,300點，報4,257點，跌109點或2.51%。大市主板成交額1,229億元。

A股向下，上證綜合指數收市報3,224點，失25點或0.77%；深圳成分指數報11,715點，跌191點或1.61%；創業板指數報2,449點，向下63點或2.51%。

百度最差藍籌 北水轉流出

阿里巴巴（9988）、騰訊（700）、友邦（1299）拖累大市；滙豐（005）、建行（939）、工行（1398）貢獻恒指較多。百度 （9888）跌4.59%，收報141.3元，為跌幅最大的藍籌。

港股通南下合計淨流出1.04億元，較上日減少88%，連續第2日流出，累計流出9.68億元；南水北上合計淨流入20.29億元人民幣，較上日減少70.13%，連續第2日流入，累計流入88.24億元。

中午公布業績的聯想集團及希慎，分別跌逾3%及近2%。東亞銀行及渣打集團績後造好，分別升逾5%及逾1%。

此外，恒指本周累跌2.22%或470點，跌幅是2月3日後最大，當時收市跌幅為4.53%；恒指連跌3周，對上一次連跌3周，是2022年10月28日。